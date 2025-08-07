Letture, spettacoli e talk. A Santarcangelo torna il We Reading Festival

Dal 14 al 17 agosto a Santarcangelo torna il We Reading Festival: quattro giornate speciali tra letture inedite, spettacoli, talk e concerti all’alba. Quest’anno, accanto alla letteratura e alla musica, una giornata sarà interamente dedicata alla cultura della moda, a conferma della vocazione del festival ad abbracciare linguaggi diversi e attuali. Scrittori, performer, giornalisti e artisti saliranno sul palco per reinterpretare testi e autori da loro scelti.

Ospiti speciali di questa edizione lo stand-up comedian Eleazaro Rossi, il giornalista e critico di moda Antonio Mancinelli, lo scrittore esperto di letteratura russa Paolo Nori, mentre i concerti vedranno sul palco il cantautore Danielle, il produttore elettronico Clap! Clap! per un suggestivo concerto all’alba e la performer e musicista Kyoto.

Il Festival è il cuore del network We Reading, progetto culturale unico nel suo genere, diffuso in tutta Italia con eventi di lettura non convenzionali tra Milano, Roma, Bologna, Torino e, da quest’anno, Bruxelles.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, previa prenotazione, fino a esaurimento posti. Tessera associativa obbligatoria, sottoscrivibile anche la sera stessa.

Le prenotazioni aprono alle ore 18.30 di giovedì 7 agosto su www.wereading.it. Chi non dovesse prenotare online potrà comunque accedere registrandosi direttamente all’ingresso, salvo esaurimento posti. Il live all'alba, i talk e gli aftershow sono ad ingresso gratuito senza prenotazione. Le illustrazioni del Festival sono curate da Alessandro Ferrari.



IL PROGRAMMA

Il Festival si svolgerà nel giardino del Museo Etnografico di Santarcangelo (MET), che ogni sera a partire dalle 18:30 - orario di apertura porte - si animerà con food truck, servizio bar e selezioni musicali. A partire dalle 21:00 inizieranno le letture, seguite dai concerti alle 23:00: quattro giornate di immersione continua nella cultura, tra parole, musica e convivialità.

Giovedì 14 agosto, ore 21:00 – Il festival inaugura con una lettura curata da Paolo Nori, scrittore, traduttore e finalista al Premio Strega 2025 con Chiudo la porta e urlo. Grande esperto di letteratura russa, Nori proporrà una personale selezione di testi del drammaturgo Anton Čechov. A seguire, alle 23:00, il live in solo di Danielle, cantautore pesarese ed ex membro de I Camillas, reduce dalla sua esperienza a X Factor 2024, con il suo inconfondibile mix tra ironia e malinconia.

Venerdì 15 agosto, ore 21:00 – Protagonista della serata è Eleazaro Rossi, stand-up comedian tra i più affermati del panorama italiano e conduttore de Le Iene, reduce da un tour di oltre 62.000 spettatori con lo spettacolo Grande Figlio di Pu***na. Per We Reading si confronterà con due grandi autori della satira italiana: Stefano Benni e Alessandro Gori (in arte Lo Sgargabonzi), leggendo e reinterpretando alcune delle loro pagine più iconiche. A seguire, dalle 23:00 all’1:00, il DJ set di Bollicine Club Italiano.

Sabato 16 agosto, ore 21:00 – Sul palco principale sale Antonio Mancinelli, giornalista, scrittore e voce autorevole del fashion system italiano. Una giornata interamente dedicata alla cultura della moda, tra riflessioni, parole e visioni.

Alle 23:00, spazio alla musica live con la compositrice e pianista milanese Vijaya che presenterà il suo nuovo album Acqva.

Domenica 17 agosto – La giornata conclusiva del festival si apre sul Colle dei Cappuccini all’alba, alle 6:00, con un live speciale e immersivo di Clap! Clap!, producer e dj italiano noto per il suo mix di musica elettronica e field recordings da tutto il mondo. Le sue produzioni, che uniscono suoni etnici in narrazioni musicali potenti, lo hanno portato a collaborare con artisti come Paul Simon, Glass Animals e Myss Keta, e a esibirsi nei principali festival internazionali. La programmazione riprende sul main stage alle 20:00 con il live di Kyoto, progetto solista di Roberta Russo, cantautrice, batterista, producer e performer classe 1996. Cresciuta tra Monza e Bari, Kyoto ha sviluppato un linguaggio musicale personale e potente, che fonde industrial, post-punk, elettronica oscura, atmosfere cinematografiche e spoken word in un’esperienza sonora intensa e poetica. A giugno 2025 ha aperto il concerto dei Massive Attack a Taranto, nell’ambito del Medimex, confermandosi come una delle voci più interessanti della nuova scena alternativa italiana. In apertura, tre tra le realtà emergenti più interessanti della scena indie-pop nazionale: Giorgieness, Atlante e ColliMare, per una serata che esplora le sfumature contemporanee della scena indipendente.

PERCORSO OFF: TALK

Il Festival prevede anche il 15, 16 e 17 agosto un percorso off pomeridiano di talk su tematiche di attualità al Musas - Museo Storico Archeologico di Santarcangelo di Romagna alle ore 16:30. Tre pomeriggi per riflettere, confrontarsi e immaginare nuove visioni del presente.

Venerdì 15 agosto, ore 16:30 - Un dialogo sulla connessione tra diseguaglianza, precarietà e l’ascesa dei populismi. Ospite Alessandro Sahebi, analista e autore.

Sabato 16 agosto, ore 16:30 - Un talk che mette al centro la moda come terreno di visione, lavoro, inclusione e sostenibilità. Intervengono Simon Cracker, stilista e fondatore dell’omonimo brand, Moja Rowa, ovvero gli stilisti Yelena Mojarowa e Edward Benedict recentemente vincitori del premio Camera della Moda Fashion Trust, e Antonio Mancinelli, giornalista e critico di moda tra i più autorevoli in Italia.

Domenica 17 agosto, ore 16:30 - Come affrontare insieme l’attuale crisi abitativa? Ne discutono Francesca Bubba, esperta di politiche abitative, e Raffaella Stacciarini, ricercatrice e attivista.

WE READING

Nato come rete di volontari che organizzano spettacoli di lettura con ospiti inaspettati della propria città, We Reading si è nel tempo diffuso a Bologna, Milano, Torino, Roma, Bruxelles e tante altre città, ma ogni estate raccoglie le sinergie del suo network nazionale per creare un’unica e ambiziosa rassegna che anima la Riviera, dove tutto è nato.

We Reading Festival 2024 è organizzato con il patrocinio e contributo della Regione Emilia-Romagna, Comune di Santarcangelo di Romagna e della Fondazione Culture Santarcangelo - Fo.Cu.S.