Le giornate di don Oreste. I principali appuntamenti in onda su Icaro TV

In occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di don Oreste Benzi, Icaro TV seguirà in diretta i principali appuntamenti della tre giorni organizzata a Rimini dal 5 al 7 settembre.

Venerdì 5 Settembre

alle 17 la diretta della Messa presieduta dal Cardinal Matteo Zuppi sulla spiaggia di Rimini, uno dei luoghi prediletti di don Oreste.

Sabato 6 settembre

dalle 9,30 alle 12 in diretta una delle conferenze sulla Società del Gratuito che si svolgeranno in diversi luoghi della città

dalle 14:45 alle 17:30 “Come se tu fossi qui” – don Oreste ha cent’ anni ma non li dimostra. Il teatro Galli ospita il momento principale delle celebrazioni del Centenario della nascita di don Oreste Benzi, non una tradizionale conferenza, ma un momento che segue uno schema più agile e snello, per intrattenere e non solo esporre, per offrire un’esperienza piacevole quanto formativa.

Alle 18 Santa Messa all'aperto. L’Arena Francesca da Rimini ospita la celebrazione della Santa Messa all’aperto.

Presiede la liturgia S.E. Mons. Domenico Beneventi, vescovo di San Marino – Montefeltro

Domenica 7 Settembre

Alle 11 in Basilica Cattedrale Messa conclusiva. Ultimo momento di fraternità e di spiritualità per concludere questi tre giorni nello spirito di don Oreste.