Si è spento Maurizio Bartolucci, ex presidente delle Acli riminesi

Sabato 30 agosto si spento a 80 anni Maurizio Bartolucci, già presidente delle Acli riminesi, cavaliere del lavoro, psicologo, giudice onorario. Il funerale ci sarà lunedì 1° settembre: alle 15.30 partenza dall’Ospedale di Santarcangelo per la chiesa Collegiata. Santa Messa alle ore 16.

Questa sera, domenica 31 agosto, veglia di preghiera alle ore 19 nella chiesa Collegiata.

Tra i tanti messaggi di cordoglio giunti da amici e istituzioni, quello delle Acli e del Centro Zavatta.

La Presidenza delle ACLI riminesi, il Centro Zavatta e il movimento tutto partecipano con commozione al dolore per la scomparsa di Maurizio, grande amico e compagno di cammino. Il suo apporto, sempre acuto e ricco di discernimento, ha accompagnato gli anni dello sviluppo della nostra associazione, vissuti da lui con profonda partecipazione e responsabilità nella costruzione della nostra esperienza comune.

Ci lascia una grande eredità di valori e di impegno, e preghiamo che il suo esempio possa continuare a guidarci anche per il futuro.

Grazie Maurizio, ci mancherai tantissimo.