  
Indietro
menu
menu

lunedì il funerale

Si è spento Maurizio Bartolucci, ex presidente delle Acli riminesi

In foto: Maurizio Bartolucci (@Acli Rimini)
Maurizio Bartolucci (@Acli Rimini)
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Dom 31 Ago 2025 18:40 ~ ultimo agg. 18:44
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Sabato 30 agosto si spento a 80 anni Maurizio Bartolucci, già presidente delle Acli riminesi, cavaliere del lavoro, psicologo, giudice onorario. Il funerale ci sarà lunedì 1° settembre: alle 15.30 partenza dall’Ospedale di Santarcangelo per la chiesa Collegiata. Santa Messa alle ore 16.

Questa sera, domenica 31 agosto, veglia di preghiera alle ore 19 nella chiesa Collegiata.

Tra i tanti messaggi di cordoglio giunti da amici e istituzioni, quello delle Acli e del Centro Zavatta.

La Presidenza delle ACLI riminesi, il Centro Zavatta e il movimento tutto partecipano con commozione al dolore per la scomparsa di Maurizio, grande amico e compagno di cammino. Il suo apporto, sempre acuto e ricco di discernimento, ha accompagnato gli anni dello sviluppo della nostra associazione, vissuti da lui con profonda partecipazione e responsabilità nella costruzione della nostra esperienza comune.

Ci lascia una grande eredità di valori e di impegno, e preghiamo che il suo esempio possa continuare a guidarci anche per il futuro.

Grazie Maurizio, ci mancherai tantissimo.

 

Altre notizie
Aleksandr Sokurov con Andrea Guerra
dal 10 al 14 dicembre

Ad Aleksandr Sokurov il Premio Tonino Guerra. L'annuncio alla Mostra di Venezia
di Redazione
@Eron
bimbo palestinese

L'arte di Eron a sostegno della Global sumud flotilla
di Redazione
la competizione
prima edizione

Palio della Voga città di Rimini. Ai primi posti un bellariese e una riccionese
di Redazione
FOTO
@Manuel Migliorini
critiche da forza italia

Strade e tombini ostruiti da aghi di pino. Frisoni: rivedere rapporto con Hera
di Redazione
Festa della Madonna del Mare di Cattolica
messa col vescovo

Suggestivo corteo per la Festa della Madonna del Mare di Cattolica
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO