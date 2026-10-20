Le famiglie riminesi danno i voti a nidi e scuole di infanzia

Le famiglie riminesi danno i voti a nidi e scuole per l'infanzia e i voti sono ottimi: una valutazione media di 8,5 su 10 nei nidi d'infanzia e 8,4 su 10 all'infanzia. E' quanto emerge dai quasi 900 questionari raccolti nell'ambito della customer satisfaction 2025-2026, che valuta la qualità educativa e il servizio di ristorazione scolastica. Tra le novità entra anche la valutazione degli aspetti legati alla sostenibilità ambientale.

Tra gli elementi maggiormente apprezzati: la professionalità del personale educativo, l'attenzione al benessere dei bambini, la qualità delle esperienze proposte, la cura delle relazioni e l'organizzazione della giornata educativa. Positivi anche i giudizi sul servizio di ristorazione scolastica. Il gradimento raggiunge infatti il 95% nei nidi e il 94% nelle scuole dell'infanzia. Il nuovo indicatore inserito nel questionario è quello della sostenibilità e della sensibilità ambientale. I punteggi raggiungono l'8,6 su 10. Dalle risposte emerge inoltre l'interesse delle famiglie per attività all'aria aperta, percorsi di educazione ambientale, orti didattici e iniziative capaci di rafforzare il contatto diretto dei bambini con la natura. Sono state anche raccolte indicazioni per migliorare i servizi, con particolare attenzione agli spazi esterni, al comfort degli ambienti e alla flessibilità organizzativa.

"La customer satisfaction rappresenta uno strumento fondamentale di ascolto e confronto con le famiglie - commenta la vicesindaca con delega alle Politiche educative, Chiara Bellini - che ci consente di monitorare costantemente la qualità dei servizi educativi e di orientarne il miglioramento continuo. I risultati confermano l'apprezzamento per la professionalità degli operatori, la qualità delle relazioni e l'attenzione al benessere dei bambini. L'introduzione di indicatori dedicati alla sostenibilità ambientale testimonia inoltre la capacità dei nostri servizi di evolversi e di accompagnare le nuove generazioni verso una sempre maggiore attenzione alla cura dell'ambiente e dei beni comuni"