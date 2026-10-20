Trovato con oltre 60 grammi di cocaina pronti allo spaccio. Arrestato 31enne

L'esposto di un cittadino su un presunto spacciatore di cocaina ha portato all'arreso di un 31enne di nazionalità albanese, domiciliato a Riccione, sorpreso dagli agenti della Squadra Mobile di Rimini, in possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

A seguito delle informazioni ricevute, i poliziotti hanno avviato mirati servizi di osservazione, concentrando l’attenzione sul soggetto. La capacità di analisi degli elementi acquisiti, l’attenzione ai movimenti dell’uomo e la perspicacia investigativa hanno consentito di individuare il momento opportuno per intervenire e procedere al controllo.



L’intervento è scattato in via Licata, a Riccione: durante le prime fasi del controllo, l’uomo ha lasciato cadere un involucro con della cocaina. La successiva perquisizione personale e del suo mezzo ha permesso di rinvenire altri due involucri sempre con della cocaina, nascosti all'interno del bocchettone dell’aria condizionata dell’auto, oltre a 255 euro.

I controlli sono proseguiti nell'abitazione dell’uomo, dove gli investigatori hanno rinvenuto un ulteriore involucro aperto contenente un sasso di cocaina e altri 19 involucri termosaldati, per un quantitativo complessivo di circa 61 grammi, oltre a materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione. Il 31enne è stato arrestato in flagranza di reato e messo e sarà sottoposto a rito direttissimo.