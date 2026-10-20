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a riccione

Trovato con oltre 60 grammi di cocaina pronti allo spaccio. Arrestato 31enne

In foto: Il materiale sequestrato
Il materiale sequestrato
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Redazione
   
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L'esposto di un cittadino su un presunto spacciatore di cocaina ha portato all'arreso di un 31enne di nazionalità albanese, domiciliato a Riccione, sorpreso dagli agenti della Squadra Mobile di Rimini, in possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
A seguito delle informazioni ricevute, i poliziotti hanno avviato mirati servizi di osservazione, concentrando l’attenzione sul soggetto. La capacità di analisi degli elementi acquisiti, l’attenzione ai movimenti dell’uomo e la perspicacia investigativa hanno consentito di individuare il momento opportuno per intervenire e procedere al controllo. 


L’intervento è scattato in via Licata, a Riccione: durante le prime fasi del controllo, l’uomo ha lasciato cadere un involucro con della cocaina. La successiva perquisizione personale e del suo mezzo ha permesso di rinvenire altri due involucri sempre con della cocaina, nascosti all'interno del bocchettone dell’aria condizionata dell’auto, oltre a 255 euro.
I controlli sono proseguiti nell'abitazione dell’uomo, dove gli investigatori hanno rinvenuto un ulteriore involucro aperto contenente un sasso di cocaina e altri 19 involucri termosaldati, per un quantitativo complessivo di circa 61 grammi, oltre a materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione. Il 31enne è stato arrestato in flagranza di reato e messo e sarà sottoposto a rito direttissimo.

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