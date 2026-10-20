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venerdì 23 ottobre

A Coriano una commemorazione per Marco Simoncelli a 15 anni dalla scomparsa

In foto: il Podio di via Garibaldi
il Podio di via Garibaldi
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Redazione
   
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A quindici anni dalla scomparsa di Marco Simoncelli, il legame tra Coriano e il suo campione resta vivo. Venerdì 23 ottobre, alle ore 19, presso “Il Podio” di via Garibaldi ci sarà un omaggio al Sic, scomparso il 23 ottobre 2011 durante il Gran Premio della Malesia. La commemorazione è aperta a tutta la cittadinanza, agli appassionati di motociclismo e a quanti desiderano condividere il ricordo.

All'iniziativa prenderanno parte il sindaco Gianluca Ugolini e l'Amministrazione comunale, che deporranno un omaggio floreale in memoria del pilota. Il Podio, nel cuore del paese, continua a essere un punto di riferimento per quanti desiderano ricordare Marco, un luogo in cui la memoria individuale diventa patrimonio condiviso di un'intera comunità.

«Quindici anni sono passati, ma Marco continua a far parte della storia e dell'identità di Coriano – dichiara il sindaco Gianluca Ugolini –. Il suo talento lo ha portato a essere conosciuto e amato in tutto il mondo, ma ciò che lo rende ancora così vicino a noi è la sua umanità, quel modo spontaneo e genuino di essere che tutti ricordano. Il nostro pensiero va innanzitutto alla sua famiglia, per la quale il ricordo di Marco è una presenza quotidiana. Come comunità vogliamo continuare a custodire la sua memoria con affetto e riconoscenza».

 

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