Il maltempo si fa sentire. Mare in burrasca e colline imbiancate

L'annunciato maltempo è arrivato sulla Romagna, spinto dalla bora. Nel riminese, spiega l'esperto meteo Roberto Nanni, una lieve imbiancata ha interessato Secchiano e Novafeltria senza disagi, mentre sul Titano i fiocchi scendono con maggior decisione già dai consueti 400 m di Borgo. Nel cesenate la quota neve ha raggiunto i 200 m in salita; a Villagrande sono stati misurati 31 cm. Sulla costa i venti da nord est soffiano fino a 60–70 km/h con mare in burrasca (oggi l'allerta per lo stato del mare è arancione, il livello intermedio). Temperature sotto lo zero dai 700–800 m e intorno ai 5–7 °C in pianura.

I fenomeni sono previsti in attenuazione dal pomeriggio e in esaurimento in serata.

Le previsioni di Arpae.