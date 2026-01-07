  
Lavoro, casa, sanità, infrastrutture. Le sfide 2026: confronto tra Cgil e Cisl

In foto: Francesco Marinelli ed Eugenio Pari
Francesco Marinelli ed Eugenio Pari
di Redazione   
Mer 7 Gen 2026 13:28 ~ ultimo agg. 13:38
Quali saranno le sfide del 2026 per la Romagna e quali le priorità da affrontare? Dall'emergenza casa all'occupazione, dalle infrastrutture alla sanità senza dimenticare le famiglie. Il tema è al centro della prima puntata del nuovo anno di Fuori dall'Aula, in onda alle 18 e alle 21.05 su Icaro TV (canale 18). Ospiti il segretario generale della Cisl Romagna Francesco Marinelli ed Eugenio Pari della segreteria confederale della Cgil riminese.  

