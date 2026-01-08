Demolizione ponte al Marano. Semaforo "intelligente" per snellire il traffico

Con la chiusura del ponte Marano su viale D’Annunzio è aumentato il traffico sulle vie alternative. Per provare a migliorare la fluidità da venerdì 9 gennaio verrà riattivato il sensore di chiamata semaforo che si trova all’incrocio tra i viali Alessandria, Portofino e Aosta. Grazie a questa attivazione, in assenza di veicoli in attesa su viale Alessandria, la circolazione dei mezzi potrà scorrere più facilmente. In pratica, il semaforo rimarrà verde ininterrottamente per i veicoli presenti sui viali principali, evitando inutili fermate e riducendo i tempi di percorrenza. Quando invece si presenteranno veicoli in viale Alessandria, il sensore attiverà il verde per consentire il loro passaggio in sicurezza.

I lavori sul ponte Marano in viale D’Annunzio prevedono la demolizione della vecchia struttura e la successiva costruzione del nuovo ponte, operazioni che richiedono modifiche temporanee alla viabilità della zona.