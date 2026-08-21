Lavori finiti ma non i collaudi. Slitta inaugurazione scuola Repubblica

I lavori alla scuola Repubblica di Cattolica sono terminati, ma i collaudi sono ancora in corso e non finiranno in tempo per iniziare nella nuova struttura l'anno scolastico.

“Siamo arrivati agli ultimissimi step prima della consegna definitiva alla città della nuova scuola Repubblica – dichiara la Sindaca Franca Foronchi dopo il nuovo sopralluogo alla struttura insieme con il Vice sindaco e Assessore alle politiche educative Federico Vaccarini, all’Assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni, al dirigente dei lavori pubblici Baldino Gaddi e al dirigente ai servizi scolastici Stefano Bruscoli – Ci saremmo augurati di aprire la scuola a settembre ma sono in fase di completamento alcuni specifici adempimenti delle operazioni di collaudo. Passaggi indispensabili per arrivare all’apertura nel pieno rispetto degli standard previsti e con tutte le garanzie necessarie per svolgere le attività didattiche ed educative in massima sicurezza per studenti, corpo docente e tutto il personale”.

“A seguire – riprende la prima cittadina - procederemo con la sistemazione del giardino e di tutta la parte esterna. Abbiamo intanto già eseguito il primo ciclo di pulizia interna dell’edificio. È una struttura magnifica, curata in ogni dettaglio. Anche la palestra è un fiore all’occhiello, spaziosa e versatile. Non mancano lo spazio mensa e la biblioteca. Sul tetto, nella parte non coperta dai pannelli fotovoltaici, c’è un’area pensata per la realizzazione di un orto didattico dove poter organizzare laboratori. Scuola Repubblica non è stata pensata infatti solo come luogo di formazione didattica, ma anche di aggregazione e di socialità intergenerazionale dove potranno svolgersi tante attività extrascolastiche”.

Intanto, a inizio settembre, aprono le iscrizioni al servizio di trasporto pubblico gratuito per gli alunni e alunne di scuola Repubblica. “Cominciamo l’anno scolastico garantendo questo servizio gratuito – spiega la Sindaca Foronchi – di cui hanno già usufruito in questi anni alunni e alunne di Scuola Repubblica che ancora per un po’ continueranno a essere accolti negli istituti Filippini, Torconca e Carpignola”.