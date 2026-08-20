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la segnalazione del Ministero

Carota giocattolo con sabbia contaminata da amianto. Scatta il richiamo

In foto: il giocattolo oggetto di richiamo
il giocattolo oggetto di richiamo
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Redazione
   
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Il Ministero della Salute segnala la presenza sul mercato di un giocattolo contenente sabbia contaminata da tremolite, una forma di amianto. Il giocattolo è elastico a forma di carota, di colore arancione, riempito di sabbia, lungo circa 17 centimetri. Questi prodotti potrebbero essere stati acquistati da strutture destinate all'infanzia, comprese le scuole, ed essere quindi già nella disponibilità dei consumatori.  Lo Sportello Amianto Nazionale invita le Amministrazioni Comunali alla massima e tempestiva diffusione dell’informazione sul territorio, con particolare riguardo a famiglie, scuole
dell’infanzia, asili nido pubblici e privati e strutture frequentate da minori

Tra le misure adottate c'è il richiamo del prodotto disposto dall'operatore economico, anche se il Ministero segnala che non risultano indicati i distributori italiani e che la commercializzazione potrebbe essere avvenuta anche attraverso negozi online.

Dati identificativi:
• Marca: Trendhaus
• Modello: 967176
• Lotto: 2025 = CH33287
• Codice a barre: 4032722967176
• Quantitativo interessato: 30.024 pezzi
• Italia: indicata tra i Paesi di destinazione
• Livello di rischio: SERIO

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