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disposta l'espulsione

Documenti contraffatti con 14 anni meno della sua età. Arrestata dalla Polizia

In foto: repertorio (Pexels)
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Redazione
   
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La Polizia ha arrestato in flagranza di reato di una donna straniera di 45 anni  in possesso di una carta di identità francese e una italiana valide per l’espatrio risultate contraffatte.
Martedì, nel primo pomeriggio, quando i poliziotti della Sottosezione Polizia Stradale di Riccione, nel corso del normale servizio di vigilanza stradale lungo la SS 16 Adriatica, all’altezza di Misano Adriatico hanno fermato un’auto condotta da una donna che ha esibito una patente di guida francese ed una carta di identità italiana valida per l’espatrio.
Insospettiti dall’anno di nascita riportato sui due documenti (1995), troppo recente per essere quello effettivo della donna, gli agenti hanno effettuato controlli approfonditi sulle banche dati e a confrontare gli esemplari nelle loro mani con gli specimen ufficiali. La donna ha mostrato, quale prova ulteriore delle sue generalità, anche una carta di identità francese sempre con l’anno di nascita 1995.
Proprio questo documento ha spinto i poliziotti ad approfondire ulteriormente le verifiche: con la collaborazione dei colleghi dell’ufficio di Polizia di frontiera presso l’aeroporto Fellini di Rimini hanno accertato che la carta di identità francese era contraffatta e che di conseguenza tutti i documenti esibiti dalla donna non riportavano le sue vere generalità.
Il fotosegnalamento effettuato presso la Questura di Rimini ha consentito di appurare che la donna era in realtà nata nel 1981. 
Al termine del giudizio direttissimo, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto applicando la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Rimini e concedendo il Nulla Osta per l’espulsione della donna dal territorio nazionale.

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