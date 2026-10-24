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Da lunedì

Lavori di manutenzione per la pedana di Castel Sismondo

In foto: Castel Sismondo
Castel Sismondo
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Redazione
   
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Da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre, il Comune di Rimini farà lavori di manutenzione alla pedana in legno all'ingresso di Castel Sismondo, che conduce al Fellini Museum. Per svolgere le lavorazioni in sicurezza, l'area di cantiere in piazza Malatesta sarà transennata e per accedere al Castello e al Fellini Museum sarà necessario passare dai due ingressi laterali (ad ovest e ad est del piazzale, indicati da segnaletica).
L'intervento prevede l'allestimento del cantiere, con la transennatura dei percorsi e lo svuotamento delle vasche; lo smontaggio dell'impianto di nebulizzazione; la rimozione di tutte le tavole della pedana e la loro pulizia da viti e residui metallici di fissaggio; la manutenzione della sottostruttura portante, che presenta segni di deterioramento; il rimontaggio delle tavole, pulite e trattate con impregnante e protettivo, e la sostituzione di quelle danneggiate; il rimontaggio dell'impianto di nebulizzazione; la pulizia dell'area, il riempimento delle vasche e la rimozione del cantiere. I lavori saranno eseguiti dal Servizio infrastruttura stradale di Anthea.
Il Comune "ringrazia cittadini e visitatori per la collaborazione e si scusa per gli eventuali disagi, necessari a restituire alla città un ingresso al Castello ancora più bello e funzionale".

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