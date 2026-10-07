La Costituzione e San Francesco tema di un incontro a Valdragone

Venerdì 9 ottobre alle 21al Santuario del Cuore Immacolata di Maria a Valdragone avrà luogo una conferenza organizzata dalla Comunità M.A.S.C.I. San Marino1 dal titolo: ”80 anni dall’Assemblea Costituente e affinità con la Carta dei Diritti Sammarinesi, 800 anni di san Francesco alimento di Speranza, Responsabilità e Fraternità”. I relatori saranno Ardea Montebelli e Fra’ Ignazio Faraci.

"La Costituzione Italiana e san Francesco - spiegano i promotori -, pur appartenendo a registri diversi, ci consegnano un messaggio convergente: nessuna società regge senza fraternità, nessuna libertà è autentica senza dignità condivisa, nessuna comunicazione è davvero umana se dimentica la cura. Possiamo ancora scegliere parole che uniscono, gesti che riparano, visioni che includono. Possiamo ancora credere che la comunicazione non sia solo trasmissione di contenuti, ma costruzione di comunità. E possiamo riscoprire, alla luce della Costituzione e della testimonianza di Francesco , che il futuro non appartiene a chi urla di più, ma a chi sa parlare all’umano con verità, giustizia e mitezza. È da questa alleanza tra valori civili e il linguaggio della fraternità che può nascere una società più degna, più giusta e più capace di pace".