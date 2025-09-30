  
Indietro
menu
menu

Morto anche un fratellino

Lavora a Rimini il figlio della donna uccisa dal marito nel beneventano

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mar 30 Set 2025 20:50 ~ ultimo agg. 21:53
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Lavora a Rimini il figlio maggiore di Elisa Polcino, la donna di 47 anni uccisa dal marito nella mattinata di martedì, nel beneventano. L'uomo, Salvatore Ocone di 58 anni, ha prima ucciso la moglie e poi è fuggito con i due figli minori di 15 e 16 anni, facendo perdere le sue tracce per l'intera giornata. Subito sono partite le ricerche da parte di un numeroso gruppo interforze, anche con mezzi aerei. La vettura è stata individuata nel tardo pomeriggio nelle vicinanze di Campobasso. A bordo del mezzo, guidato dal 58enne, una tragica scoperta: il corpo senza vita del figlio 15enne e la figlia 16enne, in gravissime condizioni. La ragazzina è stata subito trasportata in ospedale. Sarebbero stati entrambi colpiti dall'uomo. Il padre è stato portato nella caserma del capoluogo molisano per essere interrogato. Il figlio maggiore avvertito dell'accaduto è rientrato in Campania. 

Altre notizie
Il 29 ottobre alle 18:30

Rimini-Ravenna di Coppa Italia di C si giocherà al "Benelli"
di Icaro Sport
via Jano Planco (Google Maps)
lavori indifferibili

Perdita idrica in via Jano Planco a Rimini. Corsia chiusa per quattro giorni
di Redazione
la spiaggia di Riccione
chiesto il rinvio a giudizio

Turista minorenne palpeggiata in spiaggia a Riccione, 27enne rischia il processo
di Lamberto Abbati
Inaugurazione Negozio Enel Piazza Ferrari, 21
Energia e servizi

Inaugurato a Rimini il nuovo negozio Enel in Piazza Ferrari 21
di Redazione
repertorio
allerta gialla

Ottobre debutta con pioggia, mare mosso e temperature in calo
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO