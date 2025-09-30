Lavora a Rimini il figlio della donna uccisa dal marito nel beneventano

Lavora a Rimini il figlio maggiore di Elisa Polcino, la donna di 47 anni uccisa dal marito nella mattinata di martedì, nel beneventano. L'uomo, Salvatore Ocone di 58 anni, ha prima ucciso la moglie e poi è fuggito con i due figli minori di 15 e 16 anni, facendo perdere le sue tracce per l'intera giornata. Subito sono partite le ricerche da parte di un numeroso gruppo interforze, anche con mezzi aerei. La vettura è stata individuata nel tardo pomeriggio nelle vicinanze di Campobasso. A bordo del mezzo, guidato dal 58enne, una tragica scoperta: il corpo senza vita del figlio 15enne e la figlia 16enne, in gravissime condizioni. La ragazzina è stata subito trasportata in ospedale. Sarebbero stati entrambi colpiti dall'uomo. Il padre è stato portato nella caserma del capoluogo molisano per essere interrogato. Il figlio maggiore avvertito dell'accaduto è rientrato in Campania.