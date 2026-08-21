L'amministrazione di Riccione stoppa il paintball all'Arboreto Cicchetti

L’amministrazione comunale di Riccione stoppa il progetto del campo da paintball nell’area adiacente al ristorante dell'Arboreto Cicchetti. La decisione dell’esecutivo definisce le linee specifica attività e i criteri che dovranno guidare ogni eventuale sviluppo futuro dell’area verde. Già le associazioni ambientaliste avevano espresso grande perplessità (vedi notizia).

L’attività proposta - viene spiegato - non risulta coerente con la valorizzazione dell’ambiente naturale del Parco pubblico. L’Arboreto Cicchetti nasce infatti come intervento unitario per valorizzare l’ambiente naturale con iniziative integrate destinate in via prioritaria a famiglie con bambini, studenti e turisti, e non può ospitare attività che ne alterino questo tipo di fruizione. L’obiettivo prioritario resta la tutela di uno spazio verde orientato al benessere della collettività e al rispetto del patrimonio arboreo.

Il contratto sottoscritto per la realizzazione e gestione del Parco Avventura stabilisce infatti che ogni modifica relativa alla struttura, agli impianti, alle attrezzature e agli arredi rispetto al progetto presentato in sede di gara deve essere preventivamente autorizzata dal concedente, così come l’inserimento di attività innovative rispetto al progetto approvato. Contestualmente, l’amministrazione ha fissato un principio vincolante per la gestione dell’area: qualsiasi eventuale proposta futura di modifica, ampliamento o integrazione delle attività nell’area concessa dovrà essere preventivamente sottoposta al vaglio della Giunta, al fine di verificarne la piena coerenza con l’oggetto della concessione, il progetto originario e gli indirizzi di valorizzazione del parco, prima di avviare l’iter autorizzativo.

“L’Arboreto Cicchetti è uno straordinario patrimonio verde della nostra città e la sua fruizione deve rimanere coerente con l’identità per cui è stato concepito”, dichiarano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli. “Il nostro obiettivo è tutelare un parco pensato per le famiglie, i bambini e la vita all’aria aperta. Con questo atto ribadiamo la volontà di orientare la gestione del Parco esclusivamente verso attività integrate con l’ambiente, mantenendo un controllo attento e preventivo su qualunque proposta futura.”

A seguito del provvedimento approvato dalla giunta, dichiarato immediatamente eseguibile, è stato dato mandato agli uffici comunali competenti di adottare gli atti di propria spettanza e di comunicare formalmente al concessionario gli indirizzi espressi dall'amministrazione.