L''acqua del sindaco" arriva nelle scuole e al palazzetto dello sport

Nuovi erogatori di acqua potabile nelle scuole e nei luoghi pubblici di Riccione. Per la seconda edizione del progetto “Un mare d’acqua 2.0: Scuole, Sport e Uffici Plastic Free" sono in via di installazione dieci nuove fontanelle, collegate all’acquedotto pubblico. Nello specifico, sei dispositivi saranno collocati nelle scuole primarie cittadine dei quartieri Marina Centro, Paese, Panoramica, Fontanelle, Brandi e San Lorenzo. Due impianti ad alte prestazioni verranno destinati al palazzetto dello sport Playhall, mentre gli ultimi due saranno posizionati negli uffici comunali. Contestualmente, verranno distribuite cinquecento borracce termiche in acciaio inox da mezzo litro agli alunni delle prime classi elementari e ai dipendenti comunali.

Sulla base di un bacino potenziale di quasi duemila utenti tra studenti, atleti e lavoratori, si stima un’erogazione annua di circa 186.600 litri d’acqua pubblica. Questo consentirà di risparmiare oltre 373 mila bottigliette di plastica monouso all’anno, evitando la produzione di quasi quattro tonnellate di rifiuti in Pet e la riduzione di oltre undici tonnellate di emissioni di anidride carbonica in atmosfera per la produzione e il trasporto degli imballaggi. L’investimento complessivo per la realizzazione del progetto ammonta a circa 35.600 euro.



“Con questa iniziativa consolidiamo un modello di città attento all’ambiente e capace di trasformare le buone pratiche quotidiane in benefici concreti per la collettività – dichiarano l’assessore all'Ambiente Christian Andruccioli e l’assessora ai Servizi educativi, vicesindaca Sandra Villa –. Portare l’acqua di rete nelle scuole, nelle strutture sportive e negli uffici significa non solo ridurre in modo drastico i rifiuti plastici e le emissioni inquinanti, ma anche promuovere tra i più giovani una vera e propria cultura del rispetto per le risorse naturali”.