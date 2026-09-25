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sabato 26 settembre

La terapia del sorriso. Una festa in piazza per i 20 anni dei Dottor Clown

In foto: Dottor Clown
Dottor Clown
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Redazione
   
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Vent’anni di volontariato, incontri e sorrisi portati nei reparti pediatrici dell’Ospedale Infermi di Rimini. Sabato 26 settembre, dalle 17:00 alle 24:00, Piazza Cavour ospiterà una grande festa per celebrare i 20 anni di Dottor Clown Rimini. L’evento, a ingresso libero, è patrocinato dal Comune di Rimini. La festa sarà anche un’occasione per rendere omaggio a tutti i volontari che hanno fatto parte di Dottor Clown Rimini in questi vent’anni, e alle persone, realtà e sostenitori che hanno accompagnato l’associazione nel suo percorso.

A partire dalle 17:00 saranno protagonisti i più piccoli, con laboratori artistici ed educativi, truccabimbi, letture animate e artisti di strada. Sarà inoltre possibile visitare la mostra fotografica dedicata ai volti dei Dottor Clown Rimini, un percorso attraverso gli sguardi e le persone che hanno contribuito a costruire la storia dell’associazione in questi vent’anni.
Durante il pomeriggio saranno presenti anche corner informativi per conoscere meglio le attività dell’associazione e i nuovi corsi di formazione dedicati a chi desidera avvicinarsi al mondo del volontariato e diventare Dottor Clown.

Dalle 20:30, la serata condotta da Marco Corona.
La serata si aprirà con la sfilata dei volontari Dottor Clown Rimini e la presentazione dei neo diplomandi del corso di formazione 2025-2026. Seguiranno i saluti istituzionali del Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e dell’Assessore alle Politiche Sociali Kristian Gianfreda, insieme ai Primari dell’Ospedale Infermi (dei reparti Pediatrici).
Sul palco salirà quindi il duo artistico “I Due Senza” con arte circense di strada; seguito dal comico riminese Alessandro Ciacci, al quale sarà consegnato il primo “Premio del Sorriso”. Il riconoscimento nasce per valorizzare chi sa utilizzare ironia e comicità come strumenti capaci di creare incontro, relazione e condivisione.
A chiudere la serata sarà la musica dal vivo dei JeegRobots, con un concerto dedicato alle più celebri sigle dei cartoni animati.

la locandina

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