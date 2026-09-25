"Banksy The Pop Up Experience": nuovi eventi al Centro Le Befane
Nuovo appuntamento con l’arte dal vivo alle Befane Shopping Centre di Rimini. Domenica 27 settembre, dalle 15.30 alle 19.30, torna la performance di body painting e camouflage in occasione della mostra “Banksy The Pop Up Experience”. Anche questa volta colori, dettagli e prospettive saranno utilizzati dall'artista Emma Camputaro per trasformare una modella fino a farla diventare parte dell’opera di Banksy scelta per la performance.
Il live painting si svolgerà in piazza UniEuro e accompagnerà la visita alla mostra “Banksy The Pop Up Experience”, realizzata dalle Befane Shopping Centre in collaborazione con Artful Events e visibile al pubblico fino a domenica 4 ottobre. Il percorso presenta oltre 40 riproduzioni di opere dell’artista, tra immagini iconiche e lavori caratterizzati da ironia, provocazione, denuncia sociale e messaggi pacifisti.