  
Indietro
menu
menu

SPORT OUTDOOR

Coriano, al Parco Bellini nuovi spazi per l’attività fisica

In foto: Parco Bellini
Parco Bellini
di
Redazione
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Fare attività fisica all’aperto, gratuitamente e in uno spazio pubblico attrezzato. Con la riqualificazione del Parco Bellini di Sant’Andrea in Besanigo, il Comune di Coriano rafforza la propria attenzione verso lo sport outdoor, mettendo a disposizione di cittadini di diverse età nuovi spazi dedicati al movimento e all’attività motoria. Il parco dispone oggi di una nuova area fitness all’aperto, liberamente utilizzabile, alla quale si aggiungono il nuovo campo da pallavolo e il campo da calcio riqualificato. Un intervento che amplia le possibilità di praticare sport anche al di fuori degli impianti tradizionali, valorizzando il parco come luogo in cui allenarsi, muoversi e trascorrere il proprio tempo libero.

«Vogliamo creare sempre più occasioni per fare attività fisica all’apertodichiara il sindaco Gianluca Ugolini –., in maniera libera e accessibile. Il Parco Bellini va proprio in questa direzione: bambini, ragazzi e adulti possono trovare spazi diversi per muoversi, allenarsi e stare insieme. Promuovere lo sport significa anche promuovere salute, benessere e socialità».

 

Altre notizie
l’aula Gip-Gup del tribunale di Rimini
vendetta a luci rosse

Revenge porn e ricatti all'ex amante: chiesto rinvio a giudizio per una 49enne
di Lamberto Abbati
Alessandro Bartorelli
Verso il voto

Alessandro Bartorelli nuovo responsabile comunicazione di Forza Italia
di Redazione
Marco Croatti
L'intervento del senatore

Ampliamento Fiera. Croatti (M5S): progetto importante ma serve trasparenza
di Redazione
La foto scattata alla cena di venerdì sera
La rimpatriata

Cena di classe a 40 anni dal diploma per la quinta A del 1986 del "Valturio"
di Redazione
FOTO
La questura di Rimini
Auto finite all'estero

Compravendita auto di lusso: truffati due riminesi. Individuati gli autori
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO