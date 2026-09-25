Coriano, al Parco Bellini nuovi spazi per l’attività fisica

Fare attività fisica all’aperto, gratuitamente e in uno spazio pubblico attrezzato. Con la riqualificazione del Parco Bellini di Sant’Andrea in Besanigo, il Comune di Coriano rafforza la propria attenzione verso lo sport outdoor, mettendo a disposizione di cittadini di diverse età nuovi spazi dedicati al movimento e all’attività motoria. Il parco dispone oggi di una nuova area fitness all’aperto, liberamente utilizzabile, alla quale si aggiungono il nuovo campo da pallavolo e il campo da calcio riqualificato. Un intervento che amplia le possibilità di praticare sport anche al di fuori degli impianti tradizionali, valorizzando il parco come luogo in cui allenarsi, muoversi e trascorrere il proprio tempo libero.

«Vogliamo creare sempre più occasioni per fare attività fisica all’aperto – dichiara il sindaco Gianluca Ugolini –., in maniera libera e accessibile. Il Parco Bellini va proprio in questa direzione: bambini, ragazzi e adulti possono trovare spazi diversi per muoversi, allenarsi e stare insieme. Promuovere lo sport significa anche promuovere salute, benessere e socialità».