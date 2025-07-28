Auto fuori controllo finisce nel cantiere di piazza Marvelli, tre giovani feriti

Hanno perso il controllo della loro Mercedes coupé, rimasta incastrata nel cantiere del nuovo parcheggio Tripoli, in piazza Marvelli. Tre ventenni stranieri, di nazionalità serba e svizzera, sono stati trasportati dal 118 all'ospedale Infermi di Rimini in codice di media gravità in seguito ad alcuni traumi. Quando i carabinieri all'alba di oggi (lunedì) sono arrivati sul posto, hanno trovato l'auto incastrata nelle barriere di cemento del cantiere. Per rimuoverla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

A causare l'incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, potrebbe essere stata l'elevata velocità. Da chiarire chi fosse alla guida della Mercedes, dal momento che i tre giovani a bordo hanno dichiarato di essere tutti passeggeri. Non si esclude che al volante ci fosse una quarta persona poi fuggita prima dell'arrivo dei carabinieri.