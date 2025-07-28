  
trasportati all'infermi

Auto fuori controllo finisce nel cantiere di piazza Marvelli, tre giovani feriti

In foto: l'auto incastrata nelle barriere del cantiere
l'auto incastrata nelle barriere del cantiere
di Lamberto Abbati   
Lun 28 Lug 2025 16:24 ~ ultimo agg. 5 Ago 05:15
Hanno perso il controllo della loro Mercedes coupé, rimasta incastrata nel cantiere del nuovo parcheggio Tripoli, in piazza Marvelli. Tre ventenni stranieri, di nazionalità serba e svizzera, sono stati trasportati dal 118 all'ospedale Infermi di Rimini in codice di media gravità in seguito ad alcuni traumi. Quando i carabinieri all'alba di oggi (lunedì) sono arrivati sul posto, hanno trovato l'auto incastrata nelle barriere di cemento del cantiere. Per rimuoverla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. 

A causare l'incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, potrebbe essere stata l'elevata velocità. Da chiarire chi fosse alla guida della Mercedes, dal momento che i tre giovani a bordo hanno dichiarato di essere tutti passeggeri. Non si esclude che al volante ci fosse una quarta persona poi fuggita prima dell'arrivo dei carabinieri.  

 

