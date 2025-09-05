Al via il centenario di don Oreste. La messa in spiaggia con il cardinal Zuppi

In tanti oggi alla spiaggia di piazzale Boscovich a Rimini per partecipare alla messa che ha inaugurato le celebrazioni per il centenario di don Oreste Benzi. A presiedere la celebrazione il presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, il cardinal Matteo Zuppi che ha ricordato la grande attualità del carisma del sacerdote riminese.

Con i piedi sulla sabbia, in uno dei luoghi più amati da don Oreste che portava i piccoli in spiaggia perché, come diceva, li dove siamo noi anche loro. Alla messa che apre le celebrazioni per il centenario di don Benzi c’è la comunità Papa Giovanni, tanti anche arrivati da lontano, ci sono tanti turisti, e c’è la comunità di Rimini

Zuppi è stato affiancato dal vescovo Anselmi, dal vescovo Emerito Lambiasi, da tanti sacerdoti che hanno avuto don Oreste come confratello. E’ sempre nuovo quel suo vestito liso, dice Zuppi. I suoi 100 anni sono di Grazia. Don Oreste continua a farci vedere la cose visibili e le invisibili perché ci aiuta a vedere con gli occhi di Gesù nel riconoscerlo nel tabernacolo che nella case della papa Giovanni resta il cuore.

Icaro TV (canale 18) segue in diretta i principali appuntamenti della tre giorni organizzata. Sabato mattina dalle 9 alle 12 la conferenza Disarmare il nemico amandolo, società del gratuito e pace, e poi dalle 14:45 alle 17:30 “Come se tu fossi qui” – don Oreste ha cent’ anni ma non li dimostra, e alle 18 la Santa Messa all'aperto all’Arena Francesca da Rimini.

Infine, Domenica alle 11 sarà trasmessa la messa conclusiva in Basilica Cattedrale