Digitale Facile supera quota 4.300 iscritti: dal 23 settembre nuovi appuntamenti

Il progetto "Digitale Facile" del comune di Rimini raggiunge il traguardo dei 4.322 cittadini coinvolti nelle attività formative gratuite, mentre si preparano nuovi incontri informativi già programmati per il 23 e 25 settembre.

L'iniziativa, sostenuta economicamente dalla misura 1.7.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si propone di guidare la comunità cittadina verso un approccio più consapevole e protetto alle tecnologie digitali.

Il calendario delle prossime sessioni prevede momenti dedicati alla salvaguardia delle informazioni personali, all'utilizzo elementare dei dispositivi mobili e all'impiego della Carta d'Identità Elettronica per l'accesso sicuro ai portali istituzionali. I prossimi eventi in programma includono due appuntamenti il 23 e 25 settembre alle 15.30 presso la sala della Biblioteca di Via dei Cavalieri 26, focalizzati su "Truffe digitali e protezione dei dati: semplici strategie per difendersi", con esempi pratici per identificare tentativi fraudolenti e consigli accessibili per tutelare credenziali e informazioni personali.

Seguiranno il 21 e 23 ottobre 2025, sempre alle 15.30 nella medesima sede, sessioni dedicate alla "Carta di identità elettronica: dal rilascio sino al suo utilizzo come documento di viaggio e strumento di accesso ai servizi pubblici".

“Il Digitale Facile rappresenta un elemento fondamentale della strategia amministrativa - sottolinea l'assessore alla Transizione Digitale Mattia Morolli - per avvicinare l'ente ai cittadini. Diffondere conoscenze tecnologiche nei rioni, nelle strutture sociali e tra i nuclei familiari significa eliminare ostacoli e creare comunità più integrate".

Per partecipare agli incontri è indispensabile contattare la segreteria organizzativa ai numeri 353 4680794 o 800 141147, oppure consultare il portale https://bit.ly/4mIXgoV. Chi preferisce un supporto personalizzato può rivolgersi ai centri di assistenza situati in corso d'Augusto 150, via Gambalunga 27, via dei Cavalieri 26, via Marzabotto 25, piazza Raggi 2 a Miramare, viale Mazzini 22 a Viserba e via Castelfidardo 15 presso il Mercato Coperto.