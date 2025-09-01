La Rebola 2023 della cantina Enio Ottaviani tra i migliori 50 bianchi italiani

La rivista online Winetaste, che si occupa de “il gusto del vino” come recita il suo claim, stila la classifica dei migliori 50 vini bianchi italiani.

Si tratta del top della produzione di vino bianco italiano: il primo ed il secondo posto, di stretta misura, sono stati assegnati ad il Rosazzo Terre alte del 2021 della cantina Livio Felluga di zona friulana e dal Rarity altoatesino della Cantina Terlano. Il gotha del vino bianco italiano è presente in questa classifica che incrocia i punteggi delle seguenti guide: Gambero Rosso, Veronelli, Essenziale, Vitae e Bibenda.

La rivista specializzata Winetaste è il web magazine di Roberto Gatti giornalista, giudice, degustatore ai più prestigiosi concorsi enologici mondiali e italiani.

La Rebola 2023 della Enio Ottaviani si è collocata tra i primi 50 bianchi in classifica, a riprova del lavoro fatto dalla cantina di San Clemente ed in generale dall’attenzione e crescita qualitativa che l’intero territorio riminese sta mostrando da almeno 5 anni con progetti di comunicazione e di percorsi di qualità unitari.

“Siamo contenti di questo riconoscimento“ commenta Massimo Lorenzi , il frontman dell’azienda mentre il fratello Davide Lorenzi è il winemaker della cantina “tuttavia senza crescita del territorio i percorsi di qualità rimangono nell’ambito pur importante della cantina. Il lavoro delle guide ha assunto meno importanza divulgativa rispetto al passato perché sempre di più queste pubblicazioni sono per addetti ai lavori, tuttavia i riconoscimenti ai vini di un territorio si riverberano su tutto il territorio stesso perché nel nostro caso la crescita qualitativa nostra si riscontra nell’ambito territoriale. Le guide sono una certificazione del buon lavoro fatto al di là delle classifiche, quella di Winetaste è la benvenuta perché incrocia i dati delle maggiori cinque guide italiane”.

La Enio Ottaviani nasce 60 anni fa con il nonno Enio Ottaviani, da qui il nome, si sviluppa in tre generazioni, Massimo e Davide Lorenzi insieme ai soci Milena e Marco Tonelli sono il perno delle gestione da circa 10 anni, la produzione annua e di circa 130.000 bottiglie, la Rebola prodotta nella provincia di Rimini è di 176.000 bottiglie.