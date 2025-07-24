  
La nuova sfida

La pasta per unire riviera e Montefeltro: riminese acquisisce Pasital

In foto: Nanni con il team di Pasital
Nanni con il team di Pasital
Gio 24 Lug 2025 11:34
Fabrizio Nanni, imprenditore riminese fondatore di locali come la Esse Romagnola, Osteria delle Poveracce e Zibaldone, si da alla pasta. Qualche giorno fa ha annunciato infatti sui social l'acquisizione del marchio Pasital, storico pastificio fondato nel 1987 a Montecalvo in Foglia, in provincia di Pesaro e Urbino. Specializzato nella produzione di pasta italiana per il settore Ho.Re.Ca., l'azienda opererà presto anche nella grande distribuzione per poi fornire il mercato estero, soprattutto quello svizzero e austriaco.

"Con Thomas Bonci ho acquistato il marchio a settembre 2024 e insieme ci siamo dedicati a migliorare i processi produttivi, assicurandoci che le nostre materie prime siano di qualità superiore", ha dichiarato Nanni. "Questo ci consentirà di offrire sul mercato prodotti non solo gustosi e distintivi, ma anche pronti per una commercializzazione massiva. E' così che un prodotto artigianale può funzionare nel mondo professionale".

L'obiettivo dell'imprenditore riminese è quello di unire metaforicamente la ristorazione marchigiana e quella romagnola: la nuova linea Montefeltro, con pasta, piadina e crescia fatta rigorosamente a mano, fornirà diversi locali sia della Riviera che della provincia di Pesaro Urbino. "A cominciare da Esse Romagnola e Osteria delle Poveracce, naturalmente. Visto che l'eccellenza gastronomica e la pasta fatta in casa sono da sempre marchi di fabbrica delle attività che ho contribuito a fondare. Con Pasital faremo prevalentemente prodotti e ricette tipiche romagnole perchè vogliamo portare nelle tavole italiane i sapori tipici della Romagna e del nostro territorio che hanno fatto della pasta fresca e della piadina il loro cavallo di battaglia.". 

