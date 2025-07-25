Dalla parte dell'umanità. Crowdfunding di Educaid per i disabili di Gaza

Parte oggi la campagna di crowdfunding dell’Ong Educaid per aiutare le persone disabili che vivono nella striscia di Gaza. Per 60 giorni, sul portale Ideaginger, sarà possibile donare per sostenere il progetto che è anche un modo per tenere accesa la fiammella della speranza, in una terra in cui il popolo è ridotto allo stremo.

https://www.icaroplay.it/programmi/vicino-ai-disabili-di-gaza-educaid-lancia-campagna-di-crowdfunding/

E’ tempo di agire. Non basta indignarsi, rimanere senza parole. Servono azioni: quelle dei potenti, necessarie e non rinviabili, ma anche quelle piccole che tutti posso compiere per fermare la brutalità di una guerra che sta distruggendo, affamando, togliendo speranza alla popolazione di Gaza. Educaid, la ong riminese nata 25 anni fa e che da oltre 20 anni è al fianco delle persone disabili nella striscia, nonostante abbia visto distruggere tutto il lavoro fatto negli anni con pazienza e sacrifici, e stia assistendo al dolore e alla paura dei suoi operatori sfollati e senza cibo non si arrende.