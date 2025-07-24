  
Per ora solo ipotesi

Il Festival trasloca da Sanremo? Rimini ci fa un pensierino

una veduta di Sanremo
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Gio 24 Lug 2025 18:43 ~ ultimo agg. 5 Ago 02:17
Un'altra delle solite fake news, o forse una chimera. Sembra esserci infatti una tensione alle stelle tra la Rai e il Comune di Sanremo in vista della 76esima edizione del Festival. Stando alle ultime news citate dal Sole 24 Ore le parti sarebbero ad un passo dalla rottura a causa del bando per l'assegnazione diretto affidato alla Rai per le edizioni 2024-205 giudicato "illegittimo" dal Consiglio di Stato. In vista della 76esima edizione, e per il successivo biennio, il Comune di Sanremo avrebbe chiesto l'1% degli introiti pubblicitari del festival, oltre alla titolarità del marchio e del format. Condizioni ritenute inaccettabili dalla Tv di Stato, che di tutta risposta ha già stilato una lista delle possibili nuove location del Festival della Canzone Italia, tra le quali spicca anche la Città di Rimini. Finora questa resta solo un'ipotesi ma a detta di tanti Riminesi la città di Fellini potrebbe davvero essere il luogo perfetto per ospitare la rassegna canora più famosa d'Italia.

Quando qualche settimana fa uscirono le prime voci, lo stesso sindaco Jamil Sadegholvaad, non si buttò via. "Se la Rai dovesse bussare alla nostra porta noi ci faremo trovare pronti e ascolteremo la proposta", queste le sue parole. Ma a farsi avanti era stata anche Bellaria Igea Marina: "la nostra città ha carte in regola, storia, appeal e strutture per costruire le condizioni che portino qui il nuovo corso della manifestazione” secondo il sindaco Filippo Giorgetti.



