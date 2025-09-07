Flash mob contro i morti in guerra davanti ad una luna di "sangue"

Nella giornata in cui si avrà una eclissi totale di luna, detta anche luna di 'sangue' per il suo colore rosso, questa sera (domenica) alle 21, al Belvedere in piazzale Kennedy, all'altezza del Bagno 28 a Rimini, si terranno un flashmob e un momento di preghiera per i morti in mare e in guerra con il vescovo di Rimini, monsignor Nicolò Anselmi.

"Proprio questa sera - dice il vescovo Anselmi - ci sarà un fenomeno astronomico particolare, che sarà visibile dall'Europa, dalla Terra Santa, dall'Ucraina, dalla Russia e abbraccerà tutti i grandi luoghi di guerra di questo periodo. Sarà, quindi, una luna di 'sangue'".