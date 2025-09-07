  
trasportato a cesena

Si ribalta in trattore e resta incastrato sotto il mezzo, paura per un 80enne

Momenti di paura questa mattina all'interno di un proprietà privata in via San Matteo a Bellaria Igea Marina, dove poco prima delle 10, un uomo di 80 anni è rimasto incastrato con un piede sotto il suo trattore, ribaltatosi dopo una manovra improvvisa. L'anziano, alla guida di un trattore di piccole dimensioni, per evitare un ramo sul terreno si è allargato troppo verso il fossato causando il ribaltamento del mezzo. 

Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. L'80enne, infatti, rimasto intrappolato con il piede sotto il trattore, non riusciva a liberarsi. Per sua fortuna un vicino si è accorto che qualcosa non andava e resosi conto della presenza dell'anziano sotto il mezzo ha subito chiamato il 118. Sono stati i vigili del fuoco, intervenuti con sette uomini, a liberare il proprietario del terreno e ad affidarlo alle cure dei sanitari, che hanno deciso di trasportarlo a scopo precauzionale all'ospedale Bufalini di Cesena. 

