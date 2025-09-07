  
raduno di auto d'epoca

'Zir de Bosch', passaggio e sosta a Coriano con visita al museo del Sic

In foto: Il raduno di auto d'epoca a Coriano
Il raduno di auto d'epoca a Coriano
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Dom 7 Set 2025 13:19 ~ ultimo agg. 13:24
Passaggio e sosta a Coriano domenica mattina del raduno di auto d'epoca 'Zir de Bosch', organizzato da Mostrascambio di Gambettola. Oltre 50 auto storiche si sono radunate in piazza don Minzoni, accolte dal sindaco Gianluca Ugolini e dall'assessore Pazzaglia. Gli equipaggi hanno visitato il Museo La Storia del Sic, prima di riprendere il loro percorso da Gambettola a Gabicce.

