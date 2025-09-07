raduno di auto d'epoca
'Zir de Bosch', passaggio e sosta a Coriano con visita al museo del Sic
In foto: Il raduno di auto d'epoca a Coriano
di Redazione
1 min
Dom 7 Set 2025 13:19 ~ ultimo agg. 13:24
Passaggio e sosta a Coriano domenica mattina del raduno di auto d'epoca 'Zir de Bosch', organizzato da Mostrascambio di Gambettola. Oltre 50 auto storiche si sono radunate in piazza don Minzoni, accolte dal sindaco Gianluca Ugolini e dall'assessore Pazzaglia. Gli equipaggi hanno visitato il Museo La Storia del Sic, prima di riprendere il loro percorso da Gambettola a Gabicce.
Altre notizie
di Redazione
promossa dalla CGIL
Al porto di Rimini una manifestazione per la Global Sumud Flotilla
di Redazione
FOTO
Provenienti da privati
Riccione: stabiliti i criteri per le proposte di trasformazione urbana del Pug
di Redazione
di Redazione
Meteo Rimini