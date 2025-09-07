'Zir de Bosch', passaggio e sosta a Coriano con visita al museo del Sic

Passaggio e sosta a Coriano domenica mattina del raduno di auto d'epoca 'Zir de Bosch', organizzato da Mostrascambio di Gambettola. Oltre 50 auto storiche si sono radunate in piazza don Minzoni, accolte dal sindaco Gianluca Ugolini e dall'assessore Pazzaglia. Gli equipaggi hanno visitato il Museo La Storia del Sic, prima di riprendere il loro percorso da Gambettola a Gabicce.