La città che cambiava. Via della Fiera, 20 anni fa la rimozione del sovrappasso

Non solo elemento necessario al funzionamento di una fiera che si era sviluppata ai due lati di una trafficata arteria cittadina, ma anche elemento architettonicamente distintivo della struttura riminese con quel suo carattere di modernità urbana. Il sovrappasso di via della Fiera, che collegava i padiglioni lato monte e mare, era stato realizzato nel 1979. La sua rimozione fu uno dei primi interventi per lo smantellamento della vecchia fiera in vista del nuovo palacongressi, intervento anticipato rispetto al programma iniziale per la necessità di smaltire il cemento amianto presente nel fabbricato. La mattinata del 4 agosto 2005 fu impiegata per isolare il collegamento pedonale e predisporre l'attività delle due grosse gru destinate alla rimozione, dotate di braccia meccaniche della portata di 160 e 200 tonnellate.

Un’operazione, quella condotta dalla ditta Consar di Ravenna, complessa e scenografica: oltre agli umarell radunati dietro le transenne del blocco del traffico, i lavori furono seguiti anche dal corrispondente del mensile britannico 'Cranes Today', specializzato nel settore gru e sollevamenti.