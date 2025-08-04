Collassa in acqua a Riccione. Deceduto turista 48enne

Un 48enne, di origine rumena ma residente in Moldavia, è deceduto questa mattina nelle acque della spiaggia libera adiacente al bagno 51 di Riccione. Secondo le testimonianze, l'uomo si è immerso in acqua e, probabilmente colto da un malore, ha chiamato subito aiuto. Sono intervenuti un amico e il bagnino di salvataggio ma non c'è stato purtroppo nulla da fare. L'uomo, un turista, alloggiava in un albergo della zona con una comitiva di amici. Sul posto è intervenuta anche la Guardia Costiera.