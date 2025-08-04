  
Indietro
menu
menu

inutili i soccorsi

Collassa in acqua a Riccione. Deceduto turista 48enne

In foto: i rilievi (Adriapress)
i rilievi (Adriapress)
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Lun 4 Ago 2025 11:34 ~ ultimo agg. 7 Ago 02:46
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Un 48enne, di origine rumena ma residente in Moldavia, è deceduto questa mattina nelle acque della spiaggia libera adiacente al bagno 51 di Riccione. Secondo le testimonianze, l'uomo si è immerso in acqua e, probabilmente colto da un malore, ha chiamato subito aiuto. Sono intervenuti un amico e il bagnino di salvataggio ma non c'è stato purtroppo nulla da fare. L'uomo, un turista, alloggiava in un albergo della zona con una comitiva di amici. Sul posto è intervenuta anche la Guardia Costiera. 

Altre notizie
Meeting
per venerdì 22 agosto

Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
repertorio
arrestato un 34enne

Turista 14enne molestato sessualmente in acqua. In spiaggia scoppia il caos
di Lamberto Abbati
@newsrimini
' i conti a fine stagione'

Legacoop su caro spiaggia: a Rimini prezzi competitivi, pesa caos concessioni
di Redazione
Jamil Sadegholvaad
avvistamenti lupi

Lupi. Sadegholvaad: Serve un piano comune. Parma (PD) interroga in Regione
di Redazione
i controlli fuori dai locali
A misano

Controlli fuori dalle disco. Appiedati automobilisti: avevano alzato il gomito
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO