inutili i soccorsi
Collassa in acqua a Riccione. Deceduto turista 48enne
In foto: i rilievi (Adriapress)
di Redazione
1 min
Lun 4 Ago 2025 11:34 ~ ultimo agg. 7 Ago 02:46
Un 48enne, di origine rumena ma residente in Moldavia, è deceduto questa mattina nelle acque della spiaggia libera adiacente al bagno 51 di Riccione. Secondo le testimonianze, l'uomo si è immerso in acqua e, probabilmente colto da un malore, ha chiamato subito aiuto. Sono intervenuti un amico e il bagnino di salvataggio ma non c'è stato purtroppo nulla da fare. L'uomo, un turista, alloggiava in un albergo della zona con una comitiva di amici. Sul posto è intervenuta anche la Guardia Costiera.
Altre notizie
per venerdì 22 agosto
Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
arrestato un 34enne
Turista 14enne molestato sessualmente in acqua. In spiaggia scoppia il caos
di Lamberto Abbati
' i conti a fine stagione'
Legacoop su caro spiaggia: a Rimini prezzi competitivi, pesa caos concessioni
di Redazione
di Redazione
di Redazione
Meteo Rimini