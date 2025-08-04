  
35 CANTINE ROMAGNOLE

Calici Santarcangelo 2025, una settimana di eventi poi la festa nel weekend

In foto: la conferenza stampa
la conferenza stampa
di Redazione   
Lun 4 Ago 2025 12:27 ~ ultimo agg. 7 Ago 02:46
Prende il via a Santarcangelo la Calici Week, la settimana di appuntamenti che preparerà all’evento di Calici Santarcangelo in programma venerdì 8 e sabato 9 agosto. La settimana è inaugurata da “Villino Gin Tasting”, un’esperienza esclusiva dedicata agli appassionati del gin; martedì 5 agosto la brigata di Chef Silver Succi del ristorante Quartopiano preparerà una speciale cena di anteprima; mercoledì 6 agosto andrà in scena “Naturalmente: Vino!”, la degustazione di vini naturali, biologici e biodinamici curata da AIS Romagna e a seguire, con Vino, cuore, amore”, si esploreranno attraverso un  tour guidato, i luoghi, i grandi autori e il racconto di alcuni produttori locali prima del gran finale con la due giorni di Calici Santarcangelo. Al centro dell’edizione 2025, intitolata “Dalla vigna al cuore”, ci sono l’amore e i sentimenti: un omaggio alla passione che guida i vignaioli ogni giorno nel proprio lavoro e che nel tempo hanno costruito una forte tradizione vitivinicola nel territorio.

Saranno più di 35 le cantine romagnole a preparare l’assaggio delle proprie bottiglie tra le vie di Santarcangelo di Romagna, con una particolare selezione di etichette biologiche, biodinamiche e naturali. A queste si aggiungeranno anche alcune prestigiose cantine internazionali, che si troveranno in Piazza Pedretti. Ormai immancabile inoltre lo spazio dedicato alle bollicine, situato in Piazza Monache. Ma Calici non è solo vino: i punti food si arricchiscono con proposte locali ed internazionali: piadine, hamburger e panini, ma anche tacos e ramen.

Larena del Supercinema e il parco Clementino saranno adibiti a spazio picnic mentre piazza Monache e via Battisti saranno la casa del ristorante Quartopiano e dell’Osteria Matalardo. Protagonista anche la musica, con una playlist dedicata in filodiffusione tra le vie della città e 6 punti sparsi per il paese e artisti di strada, concerti live e deejay set animeranno il borgo nelle due serate finali.

