La segnalazione

Scavalca recinzione dell'asilo e ruba zaino della maestra mentre i bimbi giocano

In foto: l'asilo aquilone e il contiguo parco (da google maps)
l'asilo aquilone e il contiguo parco (da google maps)
di Redazione   
Gio 23 Ott 2025 13:20 ~ ultimo agg. 13:32
Facebook Whatsapp Telegram Twitter
Un grave episodio sarebbe avvenuto nella giornata di mercoledì all'Asilo Aquilone di via Fogazzaro a Rimini. A segnalarlo è il padre di uno dei piccoli alunni. Mentre i bimbi erano in giardino a giocare, un uomo avrebbe infatti scavalcato la recinzione che separa l'asilo dal contiguo parco, per entrare poi in una delle aule aperte e afferrare lo zaino di una delle maestre e scappare. Un episodio che sta provocando molta preoccupazione nei genitori.

"Dallo scorso anno segnaliamo il degrado del parco adiacente all'asilo - spiega il papà - dove c'è gente che bivacca e anche spaccio. Il nostro appello però è rimasto inascoltato". "Quando lasci un figlio a scuola - conclude - devi sapere che è al sicuro e oggi molti genitori non erano affatto tranquilli."

