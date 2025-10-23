Scavalca recinzione dell'asilo e ruba zaino della maestra mentre i bimbi giocano

Un grave episodio sarebbe avvenuto nella giornata di mercoledì all'Asilo Aquilone di via Fogazzaro a Rimini. A segnalarlo è il padre di uno dei piccoli alunni. Mentre i bimbi erano in giardino a giocare, un uomo avrebbe infatti scavalcato la recinzione che separa l'asilo dal contiguo parco, per entrare poi in una delle aule aperte e afferrare lo zaino di una delle maestre e scappare. Un episodio che sta provocando molta preoccupazione nei genitori.

"Dallo scorso anno segnaliamo il degrado del parco adiacente all'asilo - spiega il papà - dove c'è gente che bivacca e anche spaccio. Il nostro appello però è rimasto inascoltato". "Quando lasci un figlio a scuola - conclude - devi sapere che è al sicuro e oggi molti genitori non erano affatto tranquilli."