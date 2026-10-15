La casa del Punto Giovane compie 20 anni. Messa col Vescovo e incontro

Vent'anni di porte aperte, di ragazzi accolti, di relazioni costruite giorno dopo giorno. L'Associazione Punto Giovane ODV di Riccione celebra il ventesimo compleanno della casa, nuova

sede dell’associazione dal 2006, con due appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza. Si comincia oggi, giovedì 15 ottobre, alle 21.15 con la S. Messa presieduta dal Vescovo Mons. Nicolò Anselmi, nella Chiesa di San Giuseppe in via Bramante 2 a Riccione. Al termine della celebrazione ci si ritrova per un momento di festa insieme, con la torta dei 20 anni.

La data non è casuale: proprio il 15 ottobre, festa di Santa Teresa d’Avila, il Punto Giovane festeggia ogni anno dal 1998 il proprio compleanno, e quest’anno in modo speciale.

La festa continua lunedì 19 ottobre alle ore 21.00 per la serata testimonianza in musica con la cantante riminese Cristina Di Pietro, un momento di ascolto e condivisione. Il ventennale vuole essere soprattutto un'occasione per incontrarsi e ritrovare tutte le persone che in questi anni si sono spese e hanno percorso un pezzo di strada con il Punto Giovane: educatori, sostenitori, amici. Persone che sono state vicine all'associazione e le hanno dato la possibilità di mantenere viva e attiva questa casa.

Una casa nata da un sogno

La casa del Punto Giovane è nata da un sogno: quello di avere «un luogo dove i cuori inquieti possano trovare pace […] un luogo di relazioni vere […]». In vent'anni quel sogno ha accolto tanti ragazzi e ragazze, coinvolti nelle molte attività proposte dal Punto giovane. Il vero cuore della casa sono le convivenze, esperienze di vita insieme in cui i giovani imparano a condividere la quotidianità e a guardare l’altro con occhi diversi, accompagnati dai loro educatori. Accanto alle convivenze, le altre attività che danno vita alla casa sono il doposcuola con l'aiuto compiti e Pregaudio, l’app di preghiere lette e cantate dai ragazzi e dalle ragazze, nella sala di registrazione Akustika.