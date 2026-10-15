Bagno piccolo, grandi possibilità: soluzioni pratiche per sfruttare lo spazio

Un bagno piccolo non deve essere un limite nella progettazione: basta adottare alcuni accorgimenti per far sì che il risultato finale sia un ambiente funzionale, visivamente più ampio e organizzato. Per ottenere ciò bisogna fare scelte oculate su ogni elemento inserito, dai sanitari ai mobili, fino alla doccia. Inoltre, bisogna fare una scelta consapevole dei colori. Un buon punto di partenza è informarsi su ciò che offre il mercato e, partendo da questa consapevolezza, iniziare a progettare. L'obiettivo non è inserire il maggior numero possibile di elementi, ma scegliere soluzioni proporzionate e organizzare l'ambiente in modo intelligente e funzionale.

Scegliere i grossi sanitari con criterio

I primi elementi da tenere in considerazione sono quelli più grandi: che si voglia una vasca da bagno o una doccia, è bene considerare il modello che possa essere adatto alle dimensioni di un bagno piccolo. Il punto di partenza sono le misure che devono essere prese al centimetro e messe in relazione agli altri elementi presenti nella stanza.

Se si volesse inserire una vasca in un bagno piccolo, esistono modelli che permettono di sfruttare al meglio lo spazio: un esempio è la vasca angolare, che ottimizza lo spazio di un angolo, utilizzando un'area che altrimenti resterebbe inutilizzata. Nelle vasche angolari ci sono vari modelli e dimensioni ed è sempre bene consultare un catalogo specializzato come quello di Absulo a questo link https://absulo.it/bagno/vasche-da-bagno/vasche-da-bagno-angolari.html.

La doccia è una soluzione alternativa, ma anche in questo caso bisogna prestare la massima attenzione all'apertura delle ante e all'ingombro del box doccia. Nella progettazione deve essere considerata la struttura della doccia in relazione agli altri elementi del bagno: tutto deve funzionare integrandosi in modo intelligente.



Sfruttare ogni angolo

Alcune scelte possono dare risultati maggiormente ottimizzati. Per esempio i sanitari sospesi contribuiscono a rendere l'ambiente più leggero a livello visivo e a facilitare anche le routine giornaliere.

Per quanto riguarda il lavabo e i mobili, è bene utilizzare elementi compatti e poco profondi, senza però rinunciare allo spazio per i prodotti necessari. Bisogna evitare di inserire troppi elementi e di creare ingombri confusi, sfruttando anche lo spazio verticale e organizzando tutto in modo da avere una gestione comoda e funzionale. Una soluzione è sfruttare le pareti con mensole, colonne strette e pensili, che permettono di aumentare la capacità di contenimento, laddove ce ne fosse bisogno.

Tra estetica e funzionalità: cosa tenere in conto

Oltre alla scelta dei sanitari, della rubinetteria e dei mobili bisogna anche tenere in considerazione gli accessori che servono nelle routine quotidiane. Soprattutto in un bagno piccolo tutto deve essere armonioso a livello di colori: meglio optare per tonalità neutre che non rendano troppo impegnativo l'aspetto estetico e diano uniformità.

Seguire una logica anche nei colori crea un'armonia perfetta. La giusta formula per una progettazione ottimale in un bagno piccolo è studiare bene ogni collocazione al centimetro e fare in modo che anche l’estetica contribuisca a rendere più piacevole l’insieme.