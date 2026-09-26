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In mattinata

Investimento sui binari tra Riccione e Cattolica. Ritardi e cancellazioni

In foto: i rilievi della Polizia Scientifica (foto Adriapress)
i rilievi della Polizia Scientifica (foto Adriapress)
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Redazione
   
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Un uomo è stato investito sui binari all'altezza di via Marsala a Riccione. A travolgerlo è stato un treno merci diretto verso sud. Dalle 7 la circolazione è stata sospesa tra la Perla Verde e Cattolica per consentire gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria. Sul posto la polizia scientifica. Si ipotizza un gesto volontario.

Alle 10.10 la circolazione ferroviaria veniva segnalata "fortemente rallentata" mentre dalle 11 in "graduale" ripresa. Il ritorno alla normalità solo dopo le 12.

Sulla linea Bologna-Ancona sono numerosi i treni Alta Velocità e Intercity che hanno subito ritardi fino a 250 minuti mentre alcuni Regionali hanno subito limitazioni di percorso o cancellazioni.

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