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Casa del teatro e della danza a Viserba Monte, un bando per la nuova gestione

In foto: la ex chiesa di Viserba Monte
la ex chiesa di Viserba Monte
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Redazione
   
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La Giunta comunale di Rimini ha approvato il nuovo progetto relativo alla Casa del teatro e della danza, il Centro aggregativo giovanile ospitato nell'immobile comunale di via Popilia 165/A, nell'ex Chiesa di Viserba Monte. Con l'approvazione l'Amministrazione definisce gli indirizzi e gli obiettivi per la nuova fase di gestione dello spazio e prevede di procedere alla sua riassegnazione attraverso un'istruttoria pubblica di co-progettazione rivolta ai soggetti del Terzo settore. L'attuale convenzione di gestione scade il 29 settembre 2026. Sul piano economico il Comune metterà a disposizione gratuitamente l'immobile e le attrezzature, oltre a un contributo di 8.000 euro annui per le attività. La gestione sarà accompagnata da un monitoraggio condiviso tra Comune e soggetto gestore, per verificare la partecipazione dei giovani e l'andamento delle attività nel tempo.
 
L'obiettivo - spiega l'Amministrazione Comunale - è consolidare la struttura come luogo di aggregazione, produzione culturale e partecipazione, aperto alla comunità ma rivolto in modo prioritario ai giovani, punto di riferimento per chi pratica o desidera avvicinarsi alle arti a livello amatoriale o professionale. Al centro del progetto c'è il protagonismo delle nuove generazioni: le attività dovranno promuovere l'arte come strumento di espressione personale, benessere e inclusione sociale, con particolare attenzione al coinvolgimento diretto dei ragazzi nella gestione dello spazio e al sostegno di giovani artisti, gruppi e compagnie emergenti.
 
Teatro e danza resteranno gli ambiti principali, in continuità con la storia della struttura, senza escludere l'apertura ad altri linguaggi espressivi. Il programma potrà comprendere laboratori, workshop, residenze artistiche, mostre, produzioni e iniziative di orientamento alle professioni artistiche, con una programmazione dedicata prevalentemente alla fascia tra i 14 e i 35 anni, pur restando aperta all'intera cittadinanza. L'accesso agli spazi sarà di norma gratuito, con eventuali quote per le attività più strutturate e agevolazioni per le situazioni di fragilità economica.
 
 
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