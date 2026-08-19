Nuovi occhi elettronici a Borgo Marina. E presto su tutta la città Urban Eye

Nuove telecamere di sorveglianza per Borgo Marina. La Giunta comunale di Rimini ha dato il via libera ad opere di manutenzione straordinaria che si sono rese necessarie dopo i sopralluoghi condotti insieme all'impresa incaricata dell'impianto. L'area dispone già di 17 telecamere, installate nella zona compresa tra i Bastioni Settentrionali, piazzale Cesare Battisti, via Gambalunga, piazza Ferrari e via Tonini. A questi si aggiungeranno nuovi impianti in 8 luoghi: agli incroci tra via Giovanni XXIII e via Mameli, tra via Mameli e via San Nicolò, tra via Roma e via Giovanni XXIII, tra i Bastioni Settentrionali e via Giovanni XXIII, tra via Gambalunga e via Vittime Civili di Guerra, lungo la stessa via Vittime Civili di Guerra, in via Gambalunga all'altezza delle scuole Ferrari e all'incrocio tra via Savonarola e via Ravegnani. Sono previsti scavi e posa di tubazioni, realizzazione di pozzetti e adeguamento dei plinti destinati a pali e armadi strada, il tutto per un costo di 71.500 euro. I lavori, che saranno seguiti da Anthea Srl in qualità di stazione appaltante, avranno una durata massima di 60 giorni.

Ma è solo un tassello del potenziamento degli occhi elettronici sulla città. La Giunta ha, infatti, approvato il documento che definisce "Urban Eye", un progetto di video sorveglianza da oltre 1,1 milione di euro, finanziato con risorse comunali. L'obiettivo è di rafforzare la rete di telecamere e i sistemi di lettura targhe. I nuovi impianti saranno realizzati in quartieri periferici ad oggi sprovvisti di videosorveglianza ma anche , come potenziamento, in aree già dotate.

Nel dettglio:

Gli interventi di lettura targhe sono previsti in diverse zone, come: viale Euterpe, viale della Repubblica, la statale 16 all'altezza dell'incrocio con la statale 72, via Cina nella zona del Maar, via Osteria Pettini nel Ghetto Piccinelli, via Orsoleto vicino al casello di Rimini Nord, l'incrocio tra via Tolemaide e la statale 16, via Achille Grandi e via Palmiro Togliatti nella zona artigianale di Viserba, viale Barce all'incrocio con via Diredaua, via Emilia al confine con Santarcangelo di Romagna e nel tratto verso la Vecchia Emilia, via Dati all'altezza di via Palotta, via Santa Cristina agli incroci con via Carpi e con San Martino in Venti, l'incrocio tra la statale 72 e l'Ausa, via Circonvallazione Nuova in corrispondenza del cavalcavia Marecchiese, la rotatoria di via Orsoleto, viale San Salvador, la rotatoria di San Vito e la rotatoria di via Rino Beltramini. A queste postazioni di lettura targhe si affiancherà l'installazione di ulteriori telecamere di contesto. Dei circa 1,1 milioni complessivi, circa 611 mila euro sono destinati alla videosorveglianza e circa 501 mila alla lettura targhe.