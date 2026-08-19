Sopralluogo al cantiere della piscina di Cattolica. Interventi per 700mila euro

Proseguono a Cattolica i lavori per la riqualificazione della piscina, il cui cantiere è partito ad inizio giugno. Questa mattina c'è stato un sopralluogo dei rappresentanti dell'amministrazione e dai tecnici comunali per vedere l'avanzamento delle opere in carico alla società Aldebaran, concessionaria della piscina, e appaltate alla ditta GF, per un valore di oltre 700mila euro. I lavori prevedono il rinnovo degli impianti, l'ampliamento di spogliatoi e palestra e il rifacimento della vasca per i bimbi.

“È sempre una grande soddisfazione assistere al processo di rinnovo e riqualificazione di un’opera così importante per una città e un territorio come una piscina - spiega la Sindaca Franca Foronchi – Al termine dei lavori, avremo un altro fiore all’occhiello sul fronte delle strutture sportive, insieme al nuovo Palazzetto dello sport, al campetto da basket all’aperto e a tutte le altre infrastrutture della città che ospitano le tante discipline e associazioni sportive di Cattolica. Sarà un impianto ancora più moderno, efficiente e sicuro, all’altezza degli standard sportivi e ambientali contemporanei. Siamo una realtà davvero completa sul fronte degli impianti, a cui si aggiunge la conformazione del nostro territorio che è una naturale palestra a cielo aperto. È anche per tutto questo che Cattolica è stata nominata Comune europeo dello sport 2027”.

I lavori sono partiti a giugno per limitare i disagi agli utenti riuscendo a mantenere sempre aperto l’impianto. “Questo centro natatorio ha sempre rappresentato un polo di aggregazione per sportivi, famiglie e appassionati del benessere - riprende la Sindaca - Con una piscina agonistica da 25 metri, una vasca dedicata all’avviamento al nuoto, una palestra e spogliatoi moderni per l’epoca, l’impianto ha sempre saputo coniugare sport e socialità”.

“Il progetto di riqualificazione della struttura nelle sue parti più importanti era necessario dopo 25 anni dall’apertura – interviene il rappresentante legale della società Aldebaran Eros Montemaggi – I lavori procedono bene e faremo di tutto affinché la città abbia la sua piscina e palestra pienamente funzionali, moderne e accoglienti come e più di prima per l’inizio della nuova stagione sportiva”.