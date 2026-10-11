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l'iniziativa di Assoparchi

Intelligenza artificiale. Al TTG il debutto di un robot umanoide come relatore

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Redazione
   
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Assoparchi. associazione che raggruppa tutti i parchi divertimento italiani, porta per la prima volta sul palco del TTG Travel Experience di Rimini (14-16 ottobre in fiera) un robot umanoide in qualità di relatore.

Agibot A2 Ultra, alto 1.70, si confronterà con i rappresentanti dell’industria dei parchi divertimento – tra cui Sabrina Mangia, CEO e Managing Director Mirabilandia – e con un ingegnere informatico, "per esplorare come l’intelligenza artificiale e la robotica stiano ridisegnando il mondo del lavoro e quali prospettive si aprano per le nuove generazioni: dalle professioni emergenti all’evoluzione delle competenze, fino alle nuove sfide per il sistema formativo". L'incontro si terrà venerdì 16 ottobre ore 11 – Main Arena (hall SUD)

la locandina

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