Foggia porta gli over 65 in vacanza a Rivabella. La polemica: ignorata la Puglia

Il Comune di Foggia porta i suoi anziani in vacanza a Rimini, parte la polemica per avere ignorato le località turistiche locali.

Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale del capoluogo pugliese ha annunciato un soggiorno per over 65 a Rimini per il mese di settembre. Nello specifico, un soggiorno dal 7 al 14 settembre in un albergo 3 stelle superior a Rivabella. Bypassando, ha lamentato qualcuno, i siti turistici del territorio come il Gaergano e i Monti Dauni. A farsi portavoce del malcontento il consigliere comunale e segretario provinciale del movimento Cambia, Nunzio Angiola che in una nota stampa scrive: “Apprendiamo con stupore che la giunta Episcopo abbia deciso di finanziare un soggiorno fuori regione, mentre la nostra terra offre bellezze naturali, paesaggi incontaminati e strutture ricettive di qualità. In un territorio come il nostro, ricco di bellezze naturali, paesaggi incontaminati e strutture ricettive di qualità, pensare di finanziare un soggiorno fuori regione significa penalizzare non solo il Gargano e i Monti Dauni, ma l’intera offerta turistica pugliese. Chi governa Foggia parla di sviluppo locale e rilancio del territorio, ma poi finisce per finanziare il turismo di altri".

Oggi arriva la risposta dell'assessora alle Politiche Sociali del Comune di Foggia, Simona Mendolicchio: "Nei mesi scorsi quando l’iniziativa è stata strutturata dall’Ambito Territoriale abbiamo preso in considerazione una serie di fattori: la quantità e qualità di servizi offerti da un’unica struttura ricettiva nel mese di settembre, l’esperienza in soggiorni climatici, la competitività del prezzo, la facilità d’accesso e la breve percorrenza nel raggiungere la spiaggia, la vicinanza di presidi sanitari in caso di necessità ed urgenza. Si tratta di un primo esperimento, e abbiamo valutato una serie di opportunità tra Abruzzo ed Emilia Romagna. Nessuna volontà di discriminare Gargano e Monti dauni – luoghi che amo profondamente e frequento sin dalla mia infanzia – che prenderemo sicuramente in considerazione per i prossimi soggiorni, sempre considerando i fattori discriminanti elencati in precedenza”.