Il punk rock degli anni '80: a Rimini il concerto CCCP – Ultima Chiamata

Arriva a Rimini CCCP – Ultima Chiamata, il tour finale dei CCCP – Fedeli alla linea, uno dei gruppi punk rock tra più influenti degli anni Ottanta. Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur saliranno giovedì 24 luglio sul palcoscenico sotto le stelle di piazzale Fellini (ore 21), a due passi da quel Grand Hotel che il 5 luglio di quarant’anni fa ospitò la presentazione evento del romanzo “Rimini” di Pier Vittorio Tondelli.

La presentazione del concerto:

CCCP e Tondelli cioè due tra le voci che più di altri hanno saputo farsi interpreti dei sogni, delle urgenze, dei dolori degli anni Ottanta che si incontrano nuovamente a Rimini, per un concerto-evento che rappresenta uno degli appuntamenti clou del calendario di iniziative che la città ha voluto dedicare allo scrittore e a quel decennio che tanto ha influenzato anche la percezione e l’identità di Rimini e della Riviera.

Partito a fine giugno dalla Cavea Auditorium Parco della Musica, il tour approda a Rimini per la penultima delle sette tappe, prima della conclusione a Taormina.

“Un concerto cerimonia perché per un commiato come si deve, vero e profondo, c'è bisogno di tempo – ha raccontato Giovanni Lindo Ferretti per lanciare il tour - Dovevamo chiudere l'anno scorso, poi siamo stati sopraffatti da questo risveglio inaspettato e dalla voglia di riproporre Emilia paranoica. Ma senza il pubblico l'ultima chiamata non ci sarebbe stata. I CCCP sono stati la nostra entrata nella vita adulta. Quando ci siamo riuniti non è stata una reunion, ma ci siamo accorti che le canzoni avevano amplificato i loro sensi, sono vive e ci chiedono di vivere". “L’approccio musicale è disincantato, oggi come allora – aggiunge Massimo Zamboni - Non ci siamo mai posti il problema in termini musicali. Non c’è una linea musicale c’è una complessità musicale. Resta un mistero anche per noi come siamo riusciti a tenere insieme questo equilibrio di suoni e canzoni”.