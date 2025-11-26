Inps: il 70% delle imprese irregolari. Croatti: più risorse per i controlli

Secondo il nuovo Rendiconto Sociale INPS della provincia di Rimini il 70% delle imprese controllate risultate irregolari. "Una percentuale troppo elevata - commenta il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti - Si alzi la guardia contro il lavoro irregolare nella nostra provincia a protezione dell’economia, del benessere sociale e della qualità dei servizi per non danneggiare la reputazione dell’immagine della Riviera perché è evidente che lavoratori meno formati, meno pagati, sfruttati, e costretti a lavorare in condizioni di forte stress portano a servizi più scadenti e a concorrenza sleale nei confronti delle imprese oneste".



Inoltre dal 2023 al 2024 non c’è stato un aumento della vigilanza ispettiva nelle aziende: 107 ispezioni in un anno significano che in tutta la provincia l’INPS riesce ad effettuarne soltanto una ogni tre giorni. "Servono evidentemente maggiori risorse all’INPS, così come all'Ispettorato del Lavoro di Rimini che da anni affronta gravi carenze di organico. Sono investimenti necessari ed urgenti per avere controlli adeguati e con essi tutele e garanzie per i lavoratori e per tutti gli imprenditori che rispettano le regole.”