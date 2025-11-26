Vento e stato del mare, allerta gialla per giovedì 27 novembre

La Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha emesso un’allerta meteo “gialla” per vento, criticità idraulica e stato del mare per la giornata di domani che riguarda anche l’area di riferimento “B2” che ricomprende la Provincia di Rimini.

Nella giornata di giovedì 27 novembre sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da nord-est, con rinforzi o raffiche di intensità superiore, sulla fascia appenninica e lungo la costa. E’ previsto mare al largo da molto mosso ad agitato e non si escludono localizzati fenomeni di erosione e inondazione marina in particolare sulla costa romagnola. Sono previste residue nevicate sulla fascia montana romagnola in esaurimento, con quota neve attorno a 800-1000 metri, con accumuli complessivi dalla giornata precedente a fine episodio attorno a 30-50 cm. Le precipitazioni previste e l’eventuale fusione della neve presente al suolo, possono generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, con livelli superiori alle soglie 1 sui bacini Romagnoli.

Si consiglia di consultare il portale della Regione Emilia Romagna dove, oltre alla pubblicazione quotidiana dei bollettini e delle allerte, si trovano anche le indicazioni e i consigli utili su come comportarsi in caso di allerta: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it

Si ricorda inoltre che nel Comune di Rimini è attivo il servizio gratuito Alert System via cellulare, App o telefono fisso e si può attivare iscrivendosi al sito web (https://registrazione.alertsystem.it/rimini) oppure scaricando gratuitamente l’applicazione Alert System dal proprio store. Si consiglia di attivare sia la funzione web che di scaricare la app.