NUMEROSI SANZIONI
Controlli dei Carabinieri a Santarcangelo: 200 persone identificate
di Redazione
1 min
Mer 26 Nov 2025 14:39 ~ ultimo agg. 14:44
Oltre 200 persone identificate e 100 veicoli; comminate 7 denunce in stato di libertà e 4 sanzioni amministrative: sono i dati dei controlli dei Carabinieri a Santarcangelo, con i seguenti risultati nei diversi ambiti operativi.
- circolazione stradale: a un conducente, sorpreso alla guida in stato di ebbrezza alcolica, è stata ritirata la patente, mentre un altro automobilista è stato deferito in stato di libertà per il rifiuto di sottoporsi ai prescritti accertamenti;
- prevenzione e contrasto alla diffusione degli stupefacenti: due persone sono state deferite in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish, mentre altri quattro soggetti sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti, perché in possesso di analoghe sostanze illecite;
- inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità: un cittadino bulgaro è stato deferito poiché allontanatosi dall’abitazione senza autorizzazione, mentre una cittadina ucraina 18enne e uno egiziano 30enne, infine, sono stati deferiti in stato di libertà con l’accusa di ricettazione perché trovati in possesso di tre cellulari e di un monopattino che dagli accertamenti sono risultati provento di furto.
Altre notizie
SULLA PROVINCIA DI RIMINI
Vento e stato del mare, allerta gialla per giovedì 27 novembre
di Redazione
1836 bambini e ragazzi ammessi
Contributi per i centri estivi, approvata la graduatoria
di Redazione
investimento da 350 mila euro
Ok della Giunta all'ampliamento del cimitero di S.Lorenzo in Correggiano
di Redazione
di Redazione
lettera del comitato
Residenti Rione Clodio: 5 mesi di pre esercizio per la ZTL. Basta rinvii
di Redazione
Meteo Rimini