Controlli dei Carabinieri a Santarcangelo: 200 persone identificate

Oltre 200 persone identificate e 100 veicoli; comminate 7 denunce in stato di libertà e 4 sanzioni amministrative: sono i dati dei controlli dei Carabinieri a Santarcangelo, con i seguenti risultati nei diversi ambiti operativi.

circolazione stradale : a un conducente, sorpreso alla guida in stato di ebbrezza alcolica, è stata ritirata la patente, mentre un altro automobilista è stato deferito in stato di libertà per il rifiuto di sottoporsi ai prescritti accertamenti;

: a un conducente, sorpreso alla guida in stato di ebbrezza alcolica, è stata ritirata la patente, mentre un altro automobilista è stato deferito in stato di libertà per il rifiuto di sottoporsi ai prescritti accertamenti; prevenzione e contrasto alla diffusione degli stupefacenti: due persone sono state deferite in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish, mentre altri quattro soggetti sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti, perché in possesso di analoghe sostanze illecite;

due persone sono state deferite in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish, mentre altri quattro soggetti sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti, perché in possesso di analoghe sostanze illecite; inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità: un cittadino bulgaro è stato deferito poiché allontanatosi dall’abitazione senza autorizzazione, mentre una cittadina ucraina 18enne e uno egiziano 30enne, infine, sono stati deferiti in stato di libertà con l’accusa di ricettazione perché trovati in possesso di tre cellulari e di un monopattino che dagli accertamenti sono risultati provento di furto.