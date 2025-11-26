Commercio di prossimità, quale futuro. Se ne parla a Fuori dall'Aula

118.00 mila. E’ questo il numero dei negozi che hanno abbassato per sempre la serranda negli ultimi 12 anni (tra 2012 e 2024) in Italia. Un dato che certifica, se ce ne fosse bisogno, la complessa situazione del commercio al dettaglio. Una vera e propria desertificazione in cui nessun territorio ne è esente: nel 2025 in Emlia Romagna si contano 7.029 negozi sfitti, il 15% dell’intera rete distributiva, a Rimini tra centro storico e marina centro (i due salotti “buoni” della città) le vetrine tristemente vuote sono il 18%. Praticamente un negozio su cinque.

Il tema è al centro della nuova puntata di Fuori dall'Aula in onda alle 18 e alle 21 su Icaro Tv (canale 18). In studio il presidente della Confcommercio riminese Giammaria Zanzini, il vicepresidente provinciale di Cna Roberto Corbelli e Andrea Serafini, negoziante del centro storico riminese. Tra i vari contributi, sarà proposta anche un'intervista all'assessora regionale al commercio Roberta Frisoni

