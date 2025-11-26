  
Indietro
menu
menu

Ore 18 e 21 su Icaro TV

Commercio di prossimità, quale futuro. Se ne parla a Fuori dall'Aula

In foto: uno dei tanti negozi sfitti del centro di Rimini
uno dei tanti negozi sfitti del centro di Rimini
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mer 26 Nov 2025 15:39 ~ ultimo agg. 15:44
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

118.00 mila. E’ questo il numero dei negozi che hanno abbassato per sempre la serranda negli ultimi 12 anni (tra 2012 e 2024) in Italia. Un dato che certifica, se ce ne fosse bisogno, la complessa situazione del commercio al dettaglio. Una vera e propria desertificazione in cui nessun territorio ne è esente: nel 2025 in Emlia Romagna si contano 7.029 negozi sfitti, il 15% dell’intera rete distributiva, a Rimini tra centro storico e marina centro (i due salotti “buoni” della città) le vetrine tristemente vuote sono il 18%. Praticamente un negozio su cinque. 

Il tema è al centro della nuova puntata di Fuori dall'Aula in onda alle 18 e alle 21 su Icaro Tv (canale 18). In studio il presidente della Confcommercio riminese Giammaria Zanzini, il vicepresidente provinciale di Cna Roberto Corbelli e Andrea Serafini, negoziante del centro storico riminese. Tra i vari contributi, sarà proposta anche un'intervista all'assessora regionale al commercio Roberta Frisoni

Messaggi al 337 511 336

Altre notizie
inneschi convegno su obiezione di coscienza
APG23, 12-13 dicembre

Inneschi. Scintille che generano la pace. Convegno su ll'obiezione di coscienza
di Redazione
Cancelli chiusi al
Sadegholvaad: epilogo doloroso

Rimini Calcio, società in liquidazione. In bilancio 4 milioni di perdita
di Redazione
volare libere rete territoriale contro la violenza
incontro istituzionale

Volare libere: rafforzare la rete territoriale contro la violenza di genere
di Redazione
NUMEROSI SANZIONI

Controlli dei Carabinieri a Santarcangelo: 200 persone identificate
di Redazione
@newsrimini
SULLA PROVINCIA DI RIMINI

Vento e stato del mare, allerta gialla per giovedì 27 novembre
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO