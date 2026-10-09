Infrastrutture. Marcello (FdI): su casello manca protocollo, avanti SS16 e SS72

Dopo l'affondo del Partito Democratico (vedi notizia), non tardano ad arrivare le risposte di Fratelli d'Italia sul futuro del terzo casello riminese e sui progetti delle grandi infrastrutture stradali. A parlare sono il deputato Alice Buonguerrieri e il consigliere regionale e comunale Nicola Marcello. Sul casello a servizio di Rimini Fiera non sarebbe ancora iniziato lo studio di fattibilità da parte di ASPI per mancanza ancora di un protocollo di intesa tra MIT, Comune ed Ente Fiera. Ma le altre opere avanzano. "La variante all’abitato di Santa Giustina sulla SS9 Via Emilia è finanziata oggi per circa 22,25 milioni di euro, mentre in passato i loro Governi, trattandosi di un’opera che si trascina da almeno 15 anni, non avevano trovato nemmeno 12 milioni", spiegano. Obiettivo puntato anche sulla SS16 Adriatica che, dopo la pronuncia del TAR Emilia-Romagna del marzo 2026 con l'annullamento della proroga della valutazione d’impatto ambientale, vede in corso "un confronto con la Regione Emilia-Romagna per l’individuazione di alternative progettuali". Diversa la situazione della SS72 di San Marino. "Per gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza è stato sviluppato il progetto definitivo - continuano Buonguerrieri e Marcello -.ed è stato avviato l’iter autorizzativo propedeutico alla Conferenza di servizi, essendo in corso un’interlocuzione con gli enti locali e con i cittadini per le singole osservazioni. Il costo stimato dell’intervento è di circa 58 milioni di euro, con 14 milioni già disponibili. Il fabbisogno residuo potrà essere reperito al perfezionamento dell’iter approvativo e nella fase di predisposizione dell’affidamento dei lavori". Prosegue inoltre l’attività progettuale sulla SS258 Marecchiese. "L’intervento è inserito nella sezione 'Studi e progetti' del Contratto di programma MIT-ANAS 2021-2025 – spiegano i rappresentanti di Fratelli d'Italia -. Nel settembre 2023 è stato sottoscritto un accordo tra ANAS, Provincia di Rimini e Comuni della Valmarecchia per disciplinare la redazione dello studio trasportistico, del DOCFAP e dell’analisi costi-benefici. Su richiesta del Ministero, ANAS ha predisposto il Quadro esigenziale e ha avviato la redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali, attualmente in fase di completamento".

Secondo Buonguerrieri e Marcello quindi l'affondo del Pd è un "altro buco nell'acqua" che "ha rimarcato la sua totale inefficienza durante i Governi precedenti”.