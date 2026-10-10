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in viale Salsomaggiore

Riccione: nuovo parcheggio in area Centro Studi per compensare stalli persi

In foto: il liceo Volta
il liceo Volta
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Redazione
   
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Una nuova area di sosta pubblica a Riccione, all’angolo tra viale Salsomaggiore e viale Riolo Bagni, nella zona del Centro studi. L’intervento rientra nell'ambito del permesso di costruire convenzionato relativo all’ex Hotel Byron e compensa la riduzione di alcuni posti auto a seguito del progetto di urbanistica tattica del Liceo Volta-Fellini che ha portato a riconvertire un’area asfaltata di 140 metri quadrati in una piazza sociale pedonale arricchita da colori, panchine, fioriere e nuove alberature. La nuova area adibita a parcheggio comprenderà sette posti auto, tra cui uno stallo riservato alle persone con disabilità e diversi posti dedicati ai ciclomotori. Per garantire sicurezza e fruibilità anche nelle ore serali, lo spazio sarà illuminato e saranno inoltre piantumate alberature e siepi.

Con questo intervento dimostriamo come le diverse azioni amministrative e urbanistiche possano integrarsi in un disegno organico di città - dichiarano l’assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli e l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola -. Se da un lato abbiamo sostenuto con convinzione l’innovativo progetto del Liceo Volta-Fellini, dove gli studenti hanno trasformato degli stalli auto in un’area pedonale colorata e attrezzata con panchine e verde per la sicurezza dell'ingresso scolastico, dall’altro recuperiamo la sosta in viale Salsomaggiore con nuovi stalli. Attraverso la contropartita ottenuta nell’ambito della riqualificazione dell’ex Hotel Byron dimostriamo come la rigenerazione privata e la programmazione dei lavori pubblici possano operare in sinergia per migliorare la vivibilità e la qualità dello spazio pubblico nei nostri quartieri”.

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