Influencer nei guai. Fiamme Gialle di Cattolica scoprono 300.000 euro evasi

Tra il 2021 e il 2024 aveva percepito compensi per circa 300.000 euro da varie piattaforme digitali ma non li aveva denunciati al fisco. A finire nei guai, una influencer, operante quale digital content creator, attiva nella promozione di beni e servizi sulle principali piattaforme online. La sua posizione è stata segnalata all’Agenzia delle Entrate per il recupero delle somme dovute e la contestazione delle sanzioni amministrative previste.

L’operazione, condotta dalla Tenenza di Cattolica della Guardia di finanza, ha preso avvio da una mirata attività di intelligence e di analisi del rischio, sviluppata attraverso l’incrocio di dati provenienti dai conti correnti bancari, dalle banche dati in uso al Corpo e dalle cosiddette “fonti aperte” disponibili in rete. Fondamentale la collaborazione tra le articolazioni operative territoriali ed il Comando Provinciale, che ha assicurato il necessario indirizzo strategico, garantendo la tempestività degli interventi e l’efficacia delle verifiche.

Il fenomeno dell’evasione fiscale nel settore dell’economia digitale, spiegano i finanzieri, rappresenta oggi una delle sfide più rilevanti per il sistema tributario: la rapidità delle transazioni online e l’assenza di confini fisici rendono indispensabile un controllo costante e altamente specializzato.





